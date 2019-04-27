Парфенчиков рассказал трогательную историю про утерянный кларнет

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал читателям своей страницы в соцсетях историю, которая доказывает, что людям свойственна щедрость.

Парфенчиков на своей странице "Вконтакте" рассказал историю про юного петрозаводчанина, который потерял свой музыкальный инструмент. Мама ребенка разместила объявление о потере в соцсети. После чего жительница Петербурга подарила ребенку из Карелии новый кларнет.

"Новое подтверждение щедрости наших людей и так называемой "теории шести рукопожатий" - это история утерянного юным петрозаводчанином кларнета. Объявление о потере мама ученика школы искусств разместила в соцсетях, его прочли многие. А жительница Санкт-Петербурга Алёна прислала юному музыканту по почте подарок – новый кларнет! Вот такие прекрасные поступки совершают люди, готовые прийти на помощь любому человеку, даже незнакомому. А все, что делается от щедрой души, с благотворительной целью, всегда возвращается сторицей", - написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал, что пригласил жительницу Петербурга в Карелию на фестиваль "Ruskeala Symphony".

"Искренне поблагодарил Алёну и пригласил приехать всей семьей на III Международный музыкальный фестиваль под открытым небом "Ruskeala Symphony", - сообщил губернатор.