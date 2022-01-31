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Парфенчиков: решение о создании охранной зоны на горе Воттаваара для кого-то стало «костью в горле»

Новости. Общество
11:40, 01 Февраля 2022
фото: © Минприроды Карелии; © Заксобрание Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился до 1 марта подготовить план организации особо охраняемой территории на памятнике природы — горе Воттоваара.

Такое поручение он дал на сегодняшнем заседании правительства.

«Понятно, что гора представляет определенный бизнес-интерес. Кому-то сегодня как кость в горле, что туда придет государственная система контроля. Но если система государственного контроля туда не придет, сейчас поедут… туда туристы и горы не будут через пять лет, а может и раньше», — сказал губернатор.

Он поручил до 1 марта определить кандидатуру руководителя госучреждения, которое будет заниматься содержанием и охраной памятника, представить эскиз визит-центра и помещения для кордона, где разместятся сотрудники учреждения.

Ранее власти Карелии приняли решение создать в государственной  «Дирекции особо охраняемых природных территорий» отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься обустройством и охраной горы Воттоваара.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-01 13:23:04
Амбиции или новый бизнес проект ?.
Вымысел или ночной сон ?
Кому нужны куча камней и трухлявых деревьев.
Мы в городах навести порядок не можем, молочку давим - а в камни решили вложить деньги.
Хармс
2022-02-01 12:25:22
Но если система государственного контроля туда не придет, сейчас поедут… туда туристы и горы не будут через пять лет, а может и раньше» Ээээй. А как ЖКХ? Все отдали частнику и че? Работает как-то. Капитализм у нас или че, А.О.? Или все обратно в СССР? Снова грабли?
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