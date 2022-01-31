Парфенчиков: решение о создании охранной зоны на горе Воттаваара для кого-то стало «костью в горле»

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился до 1 марта подготовить план организации особо охраняемой территории на памятнике природы — горе Воттоваара.

Такое поручение он дал на сегодняшнем заседании правительства.

«Понятно, что гора представляет определенный бизнес-интерес. Кому-то сегодня как кость в горле, что туда придет государственная система контроля. Но если система государственного контроля туда не придет, сейчас поедут… туда туристы и горы не будут через пять лет, а может и раньше», — сказал губернатор.

Он поручил до 1 марта определить кандидатуру руководителя госучреждения, которое будет заниматься содержанием и охраной памятника, представить эскиз визит-центра и помещения для кордона, где разместятся сотрудники учреждения.

Ранее власти Карелии приняли решение создать в государственной «Дирекции особо охраняемых природных территорий» отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься обустройством и охраной горы Воттоваара.