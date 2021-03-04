Парфенчиков считает, что правила рыболовства не соответствуют карельским традициям

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что правила рыболовства, установленные на федеральном уровне, не соответствуют природным условиям республики и ставят рыбаков в неравные условия.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

"Например, время нереста рыбы, а значит и запрета на ее лов, зависит от температуры окружающей среды. Но в такой большой республике как наша, раскинувшейся на 660 километров, начало нереста рыб в северных районах и южных значительно отличается по срокам. В неравных условиях оказываются жители Карелии, которые хотят отдохнуть с удочкой у воды, сдерживает это и туристов. Считаю, что есть вопросы и к ограничениям по вылову рыбы. Безусловно, ограничения нужны, но они должны быть разумными и не ущемлять интересы местных жителей – промысловые традиции у нас складывались веками", - написал глава Карелии.

Как он предлагает это изменить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".