Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Высший общецерковный суд РПЦ запретил в священнослужении бывшему главе Костомукшской епархии в Карелии 12
04.03.2021 16:39
Весна не скоро: в Карелию вновь идут морозы 1
04.03.2021 11:47
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
04.03.2021 20:40
Названы типы людей, лучше всего переносящих пандемию коронавируса
04.03.2021 21:30
Россиянам посоветовали дезинфицировать квартиры 1
04.03.2021 21:05
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко 14
04.03.2021 14:27
Семья сходила на обед и разбогатела на 63 миллиона рублей
04.03.2021 19:40

Парфенчиков считает, что правила рыболовства не соответствуют карельским традициям

Новости. Общество
09:31, 05 Марта 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что правила рыболовства, установленные на федеральном уровне, не соответствуют природным условиям республики и ставят рыбаков в неравные условия.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

"Например, время нереста рыбы, а значит и запрета на ее лов, зависит от температуры окружающей среды. Но в такой большой республике как наша, раскинувшейся на 660 километров, начало нереста рыб в северных районах и южных значительно отличается по срокам. В неравных условиях оказываются жители Карелии, которые хотят отдохнуть с удочкой у воды, сдерживает это и туристов. Считаю, что есть вопросы и к ограничениям по вылову рыбы. Безусловно, ограничения нужны, но они должны быть разумными и не ущемлять интересы местных жителей – промысловые традиции у нас складывались веками", - написал глава Карелии.

Как он предлагает это изменить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 4
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

04.03.2021 14:15
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»