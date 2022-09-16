Парфенчиков сообщил о гибели на Украине еще одного бойца из Карелии 

Петрозаводчанин Артем Ланцов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.



«Служил по контракту. Был водителем-электриком аппаратной в батальоне управления. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Искренне соболезную маме нашего героя — Елене Михайловне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал губернатор.