Парфенчиков сообщил о гибели на Украине еще одного бойца из Карелии 

Петрозаводчанин Артем Ланцов погиб в ходе спецоперации на Украине.
Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Служил по контракту. Был водителем-электриком аппаратной в батальоне управления. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Искренне соболезную маме нашего героя — Елене Михайловне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал губернатор.
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