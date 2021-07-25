Парфенчиков сообщил о закупке медтехники для ЦРБ в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о модернизации Пудожской ЦРБ.

Артур Парфенчиков пояснил в соцсети, что обновление медицинского оборудования Пудожской ЦРБ необходимо из-за ее отдаленности от центра региона.

«Это совершенно необходимо с учётом того, что Пудожский район значительно удалён от г. Петрозаводска и его жители должны иметь возможность пройти максимальное количество исследований непосредственно в местной ЦРБ. Возможности телемедицины вместе с техническими и цифровыми качествами нового оборудования позволяют обеспечить участие в исследованиях ведущих специалистов наших

центральных клиник», — сообщил он.

В июне в ЦРБ поступило видеоэндоскопическое оборудование: видеогастроскоп и установка для мойки гибких эндоскопов. Оборудование позволяет улучшить качество диагностики заболеваний пищевода, желудка, кишечника. Весь процесс врач контролирует с помощью монитора. Также в больницу поступили спирограф, необходимый для исследования лёгких (он будет применяться, в том числе, во время углубленной диспансеризации пациентов, перенёсших COVID-19), анализатор кислотно-основного равновесия крови, мониторы в отделение ИТАР, 3 дефибриллятора.

В июле в дополнение к видеогастроскопическому оборудованию поступил аппарат ЭХВЧ, при помощи которого можно быстро, в максимально щадящем режиме, устранять кровотечения во время операций.

В текущем месяце в ЦРБ поступил и аппарат УЗИ высокого класса. Аппарат имеет несколько датчиков для выполнения ультразвуковой диагностики у взрослых и детей. Области исследования — брюшная полость, малый таз, плевральные полости, сердце, молочные железы, щитовидная железа, сосуды в режиме дуплексого и триплексного сканирования. Новый УЗИ будет использоваться в том числе для проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию — для исследования вен нижних конечностей и сердца.

Общая сумма средств затраченных на покупку оборудования составила 10 млн рублей.

В следующем году в больнице планируется установить компьютерный томограф, а также создать специализированный центр экстренной хирургии. «Это важно, так как Пудожская ЦРБ единственное медицинское учреждение на большом протяжении федеральной трассы, проходящей через районный центр», — заключил Парфенчиков.

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