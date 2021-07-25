Парфенчиков объяснил, почему в Карелии растет площадь пожаров

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что площадь возгораний в лесу увеличивается из-за проведения отжигов.

Об этом Артур Парфенчиков рассказал в соцсети.

«Отвечаю на вопросы жителей, почему значительно увеличивается площадь возгораний. Это происходит в том числе и за счет проведения отжигов, когда навстречу пожару пускают огонь, лишающий его подпитки. Такой метод применяется, чтобы защитить от огня населенные пункты», — заявил он.

Парфенчиков сообщил, что на утро понедельника в республике действует 23 лесных пожара общей площадью более 11 тысяч гектаров. Из них 12 — локализованы (на площади около 5 тысяч га).

На ликвидации пожаров, по данным губернатора, заняты более 500 человек. Это специалисты Карельского центра охраны лесов, «Авиалесоохраны», арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 специалист из Архангельской и Мурманской областей. Задействованы около 100 единиц техники. Продолжается ежедневный осмотр лесов с воздуха. Общий налет авиапатрулирования составил 945 часов.

Ранее сообщалось, как встречный огонь используют в борьбе с лесными пожарами в Карелии.