Встречный огонь используют в борьбе с лесными пожарами в Карелии (ВИДЕО)

В поселке Кудама останавливают лесные пожары, используя встречный огонь.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк разместила в соцсети видео, на котором показана работа специалистов, останавливающих лесной пожар в поселке Кудама с помощью встречного огня.

Отжиг предполагает создание искусственного возгорания, в результате которого образуется выгоревшее пространство на пути лесного пожара. На кадрах видно, как затем участок выжженной лесной подстилки заливают водой. В итоге пожар должен остановиться, поскольку на данной территории будет нечему гореть.

О том, как поселок Кудама спасают от огня, читайте в материале «Столицы на Онего».