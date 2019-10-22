В Карелии создал рабочую группу для развития петроглифов

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился создать рабочую группу для координации работы по комплексному развитию объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря".

Как следует из текста распоряжения, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Родионов.

В рабочую группу также вошли: начальник Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова, начальник Управления по туризму Екатерина Биктимирова, директор Беломорского районного краеведческого музея "Беломорские петроглифы", первый заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Дмитрий Кондрашин и др.

Петроглифы Карелии — уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. Карельские петроглифы отличаются загадочностью рисунков, разнообразием тематики, многоплановостью, обилием сцен и многофигурных композиций.