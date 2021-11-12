Парфенчиков: Строительные компании с сомнительной репутацией больше не смогут работать в Карелии

Изменения в нормативной базе по выбору подрядных организаций для строительства позволили поставить барьер недобросовестным компаниям.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парыенчиков.

«Изменить ситуацию и привлечь на проблемные объекты крупные строительные компании стало возможным благодаря нашей совместной работе с федеральным Минстроем. В нормативную базу были внесены важные изменения. Они расширяют полномочия по исключению сомнительных претендентов из списка участников аукционов и конкурсов. Снижение стоимости контракта сегодня перестаёт быть безусловным основанием победы. Все больше аргументов в пользу опыта и репутации подрядчиков», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.