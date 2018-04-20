Парфенчиков уехал на встречу с Медведевым в Мурманск

Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу примет участие в совещании о развитии рыбоперерабатывающей промышленности, которое проведет председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как отмечается на сайте правительства России, в совещании примут участие Зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, руководители профильных ведомств, отраслевых организаций и предприятий.

Вместе с другими главами регионов в совещании примет участие Артур Парфенчиков.

Рыбоперерабатывающая отрасль является одной из приоритетных для Карелии. По Итогам 2017 года, объем отгруженных товаров по этим видам деятельности вырос на 23,5% к уровню 2016 года. Карелия вошла в тройку лидеров по объемам производства аквакультуры среди субъектов Российской Федерации.

В рыбной отрасли в отчетном году реализованы два инвестиционных проекта. Построен завод по производству высококачественных рыбных кормов для лососевых видов рыб производительностью 2,5 тысячи тонн в год и введена вторая очередь инкубационно-вырастного цеха мощностью 500 тыс. штук малька.