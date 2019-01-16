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Новости. Общество
09:34, 16 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков увеличил штатную численность ведомства в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков изменил структуру Управления по охране объектов культурного наследия республики.

"Всего численность – 16 единиц, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета – 13 единиц", - отмечается в распоряжении главы.

Ранее штатная численность ведомства была утверждена в составе 10 единиц (в том числе за счет субвенций из федерального бюджета - шесть).

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Комментарии

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Valentina Vonti
2019-01-16 10:59:42
Федеральное финансирование надо направить на реставрацию культурного наследия,а не штат чиновников от которых ничего не зависит.
Ванёк
2019-01-16 10:09:53
Всего 3 еденицы финансируется за счёт регионального правительства . Масштабы впечатляют .
Сергей
2019-01-16 09:50:30
"Парфенчиков сократил чиновников в Минобразования Карелии..."
"Парфенчиков увеличил штатную численность ведомства в Карелии"... по охране культурного наследия..
Это конечно важнее, чем образование! Во пристав дает!!!
Leopol'd
2019-01-16 10:13:02
Сергей, тут уж формулировки журналистов громкие и неудачные. Вот и всё...
Раньше Карелия содержала 4 чиновников, теперь 3. Остальные - указание сверху. Очередные наблюдатели за Кижами появятся.
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