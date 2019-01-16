Парфенчиков увеличил штатную численность ведомства в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков изменил структуру Управления по охране объектов культурного наследия республики.
"Всего численность – 16 единиц, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета – 13 единиц", - отмечается в распоряжении главы.
Ранее штатная численность ведомства была утверждена в составе 10 единиц (в том числе за счет субвенций из федерального бюджета - шесть).
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