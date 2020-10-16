Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Глава республики Артур Парфенчиков принял решение о введении дополнительных мер противоэпидемической безопасности, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о подписании распоряжения о введении ограничительных мер из-за активного распростарнения коронавируса в Карелии.

Распоряжением главы запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек, за исключением мероприятий на открытом воздухе. После проведения мероприятий с численностью до 50 человек необходимо незамедлительно проводить уборку и дезинфекцию помещений.

Введен запрет на оказание услуг посетителям без защитной маски. Это касается покупателей в магазинах, пассажиров на транспорте, клиентов в других сферах услуг.

Парфенчиков заявил, что работодателям следует по возможности организовать рабочий процесс таким образом, чтобы на рабочих местах одновременно находились не более 50% сотрудников. Командировки сотрудников в другие регионы, привлечение работников из-за пределов Карелии следует ограничить.

Посещение парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, ателье и прочих организаций сферы услуг должно быть только по предварительной записи, причем с интервалом между посетителями не менее 10 минут, чтобы исключить контакты между ними. Внутри помещений не должно быть никаких очередей, написал глава региона.

Кроме того, отменяются личные приемы граждан. Также определенные требования относятся к организации ярмарок на открытом воздухе. Это наличие на входе стационарного диспенсера с антисептиком, обязанность соблюдать социальную дистанцию. Посетители должны быть в масках, а персонал – в масках и перчатках.

Рост заболеваемости COVID-19 Артур Парфенчиков связал с нежеланием жителей соблюдать меры безопасности.

"Несколько последних дней в республике регистрируется большое число инфицированных коронавирусом: от 93 до 121. Наверное, этого следовало ожидать, учитывая, что многие не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с прохладцей отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия (что доказывают нарушения, выявленные во время контрольных рейдов). Безусловно, контроль за соблюдением действующих сейчас противоэпидемических мер будем усиливать. Но, в сложившейся ситуации считаю, что нам необходимо вновь ввести дополнительные меры противоэпидемической безопасности, чтобы сдержать распространение COVID-19", - написал он.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.