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Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Новости. Общество
13:52, 17 Октября 2020
фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот
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Глава республики Артур Парфенчиков принял решение о введении дополнительных мер противоэпидемической безопасности, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о подписании распоряжения о введении ограничительных мер из-за активного распростарнения коронавируса в Карелии.

Распоряжением главы запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек, за исключением мероприятий на открытом воздухе. После проведения мероприятий с численностью до 50 человек необходимо незамедлительно проводить уборку и дезинфекцию помещений.

Введен запрет на оказание услуг посетителям без защитной маски. Это касается покупателей в магазинах, пассажиров на транспорте, клиентов в других сферах услуг.

Парфенчиков заявил, что работодателям следует по возможности организовать рабочий процесс таким образом, чтобы на рабочих местах одновременно находились не более 50% сотрудников. Командировки сотрудников в другие регионы, привлечение работников из-за пределов Карелии следует ограничить.

Посещение парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, ателье и прочих организаций сферы услуг должно быть только по предварительной записи, причем с интервалом между посетителями не менее 10 минут, чтобы исключить контакты между ними. Внутри помещений не должно быть никаких очередей, написал глава региона.

Кроме того, отменяются личные приемы граждан. Также определенные требования относятся к организации ярмарок на открытом воздухе. Это наличие на входе стационарного диспенсера с антисептиком, обязанность соблюдать социальную дистанцию. Посетители должны быть в масках, а персонал – в масках и перчатках.

Рост заболеваемости COVID-19 Артур Парфенчиков связал с нежеланием жителей соблюдать меры безопасности.

"Несколько последних дней в республике регистрируется большое число инфицированных коронавирусом: от 93 до 121. Наверное, этого следовало ожидать, учитывая, что многие не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с прохладцей отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия (что доказывают нарушения, выявленные во время контрольных рейдов). Безусловно, контроль за соблюдением действующих сейчас противоэпидемических мер будем усиливать. Но, в сложившейся ситуации считаю, что нам необходимо вновь ввести дополнительные меры противоэпидемической безопасности, чтобы сдержать распространение COVID-19", - написал он.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-17 16:22:21
Экий выдумщик, экий фантазер!
Zim
2020-10-17 16:09:39
« Рост заболеваемости COVID-19 Артур Парфенчиков связал с нежеланием жителей соблюдать меры безопасности”
Что же получается из сказанного губернатором, что самые недисциплинированные, самые не желающие соблюдать меры безопастности, это его подчиненные, работающие в министерстве культуры? А если нет, то почему к сегодняшнему дню практически все министерство, В т.ч. сам министр и все его замы болеют? А губернаторы, премьер и тд, тоже игнорируют маски, перчатки и поэтому болеют?
Или начальство болеет по необходимости, а простые гоаждане из-за безответственности?

gaudealis
2020-10-17 16:08:41
Апрель 2020 г.: Парфенчиков заявляет, что если в Карелии появятся групповые случаи заболеваний (10 человек и более) или же количество умерших в течение одного инкубационного периода 2 человека и более, в Карелии будет введён режим ЧС.

Октябрь 2020: количество умерших от коронавируса в республике — 38, выявлены неоднократные случаи массового заражения людей.

И?..
Zim
2020-10-17 16:27:49
gaudealis, в министерстве культуры РК, под боком у губернатора заболело одномоментно 20 человек и где же его ЧС?
Off
2020-10-17 15:20:37
А что бункерный говорит ?
Zim
2020-10-17 16:30:25
Off, может готовит указ: «Обеспечить каждому гражданину РФ по бункеру?»
Саныч
2020-10-17 15:55:54
Off, что сказочное чудовище кир и иже с ними молчат? Их же власть. Поросята бешеные. Админ, пропуская, тут матов нет.
Саныч
2020-10-17 14:21:04
Ссылку на законы можно, Артур Олегович? Или кадилом очерчать рамки будете?
Маска
2020-10-17 14:14:19
Подсчитано,что 90 % заболевших это те, кто прибыл с отпуска или от них заразился....где так, пишут в СМИ.....
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-17 15:43:10
Маска, и еще наложите факт, что топовое место отдыха у россиян в этом году - Карелия.
Гость
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