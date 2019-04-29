Парфенчиков вручил Орфинскому медаль за заслуги перед Карелией

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил знаменитого академика Вячеслава Орфинского с 90-летием и вручил ему медаль, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Парфенчиков поздравил сегодня известного ученого с юбилеем и одному из первых вручил новую госнаграду - медаль "За заслуги перед Республикой Карелия", - говорится в сообщении.

"Мы ценим ваши заслуги и выражаем огромную признательность за вклад в изучение и сохранение памятников Карелии, культурно-исторического наследия карельского края", - отметил Парфенчиков.

Вячеслав Орфинский, академик архитектуры, всемирно известный ученый, общественник, 29 апреля празднует 90-летие.

Он выступал против снятия статуса "объекта культурного наследия" со здания бывшей поликлиники на пр. Ленина, защищал площадь Гагарина от "Биг Бена", принимает активное участие в обсуждении вопроса о выборе места для установки стелы "Город воинской славы".

Вячеслав Петрович один из первых пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.

"Понимаете, для меня это личная трагедия, - сказал Вячеслав Петрович. – Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность".