Парфенчиков вручил паспорта юным жителям Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил паспорта школьникам и сообщил, что их ждет "интересное будущее".

Артур Парфенчиков в правительстве Карелии провел торжественную церемонию вручения паспортов юным жителям республики, достигшим 14-летнего возраста.

Главный документ из рук губернатора получили более 30 школьников. "Это наиболее активные ребята, все они добились успехов в учебе, творчестве и спорте",- сообщает пресс-служба правительства.

"Вы замечательное поколение! Общаясь с вами, каждый раз убеждаюсь, насколько вы впереди тех, кто старше вас. Вас ждет интересное будущее! Убежден, что вы обязательно сделаете нашу страну сильнее, краше, успешнее", - сказал Артур Парфенчиков, обращаясь к школьникам.