Парфенчиков вручил паспорта юным жителям Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил паспорта школьникам и сообщил, что их ждет "интересное будущее".
Артур Парфенчиков в правительстве Карелии провел торжественную церемонию вручения паспортов юным жителям республики, достигшим 14-летнего возраста.
Главный документ из рук губернатора получили более 30 школьников. "Это наиболее активные ребята, все они добились успехов в учебе, творчестве и спорте",- сообщает пресс-служба правительства.
"Вы замечательное поколение! Общаясь с вами, каждый раз убеждаюсь, насколько вы впереди тех, кто старше вас. Вас ждет интересное будущее! Убежден, что вы обязательно сделаете нашу страну сильнее, краше, успешнее", - сказал Артур Парфенчиков, обращаясь к школьникам.
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