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Новости. Общество
14:03, 11 Декабря 2018

Парфенчиков встретится с президентом Республики Беларусь

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о визите в Республику Беларусь.

Как написал глава региона в соцсети "ВКонтакте", 11 декабря начался рабочий визит карельской делегации в Беларусь. Представители правительства и бизнес-сообщества Карелии приняли участие в церемонии открытия биржи деловых контактов в Белорусской Торгово-промышленной палате.

"Подписаны соглашения о поставках в Беларусь продукции карельских предприятий. На 12 декабря запланирована моя встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и переговоры с заместителем премьер-министра Михаилом Русым", - отметил Парфенчиков.

Важнейшим мероприятием деловой программы является подписание соглашения с руководством "Амкодор-Онего" по производству тяжелой лесозаготовительной техники на территории Карелии. Первый харвестер планируем собрать в 2019 году.

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Комментарии

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Горожанин
2018-12-11 16:15:05
Расхожее мнение - "батька наши ресурсы сосет"! А сколько магазинов в Карелии с белорусскими товарами? Уж пусть лучше батька в дело пустит, чем наши растащат по карманам. В стране у него порядок, есть чему позавидовать. И про его "личные дворцы" ничего не слышно. И если сын такой же вырастет и преемником будет - чего тут плохого?!
А что недовольных очень много - так воровать и спекулировать же не дает, обидно, понимаешь!
Гарик
2018-12-11 16:05:00
Брунсик , Не перергивай ты факты , другого от тебя услышать и не ожидал . При Лукашенко такие как ты просто не жили бы и не занимали посты . Ваше место здесь в России , вместе прозападными либеральных пиндосами , грабить и разваливать страну , Ваш путь -дикий капитализм не нужен людям , а нужен только вам . Народу ближе - социлистический вектор развития , к которому в скором времени и придём , но без таких как ты . Тогда и начнётся развитие России , а не при вас -пиндосах .(((((((((((((((((((((
Гарик
2018-12-11 15:18:57
Гарик, Прямо себя узнаю в натуре , один к одному текстура . Оббалдеть ))))))))))))
Гарик
2018-12-11 14:54:03
Нам до Беларусь как до Луны....там всё в порядке и производство сохранено и деньги на дороги не разворовываются, и террористов нет, потому как двоих обнаружили пару-тройку лет назад ,расстреляли и всё... да и коррупция отсутствует фактически....в отличии от нас...
однозначно
2018-12-11 14:45:32
Неля, открою тебе одну маленькую тайну времен Фокина. Наш бодрый петросовет со своими пртнерами из мерии весьма удачно отжали часть береговой полосы между Соломенным и Песками. Так называемый "Красивый берег" под строительство гостиничного комплекса, где инвесторами числились какие-то индусы, коих и в глаза никто не видел. Спустя некоторое время эти индусы благополучно испарились, а у Фокина и евонных подельников в собственности оказались те самые земельные участки.
однозначно
2018-12-11 14:23:52
Ох уж этот вконтактиш. Какие нафиг харвестеры. Впарит тебе батька белоруских креветок просроченных, будешь рыбники из них печь
Неля
2018-12-11 14:18:08
Сколько можно ездить и смотреть как люди умеют работать,то в Финляндию,то в Китай,то в Беларусь .а толк-то будет?
Ведь ещё во времена Фокина обещали харвестеры и форвардеры делать,огромный кредит получили под завод,как бы, и где сотни миллионов и где техника???
Американец
2018-12-11 14:37:53
Неля, этот типа хозяйственник (Лукашенко) еще тот фрукт.
Только и может, что из России ресурсы сосать, а потом плевать нам же в лицо, причем даже не скрывает этого.
Разуй глаза, хватит уже восторгаться такими рода деятелями.
Он ничего хорошего для нас никогда не сделает. Только бы чего нахаляву отжать и плюнуть.
Колун он, пустое место. Так же как и патриот Грудинин, чью клубнику никто не видел, по причине отсутствия оной
Иван
2018-12-11 14:47:54
Американец, бывал я у Батьки, чуть не прослезился, насколько у них хорошо - и дороги, и деревни в порядке, и поля-то все вспаханы. Старается он для своего народа. Наши "управленцы" рядом не стояли.
Инженер Брунс
2018-12-11 15:29:56
Иван, а не задавался вопросом, почему америкосы страну Россия уничтожали, а этому усачу помогали якобы островок социализма оставить? Или об этом в школе не рассказывали?
Хорошо Лукашу было, когда алкаш Эльцин даром газ и нефть отдавал, а он взращивал себе сына наместника престола.
Но это же высшая математика для вас, у вас уровень дет сада.
Вы же от Ширшиной и Грудинина в восторге, Лукашенко для вас крепкий хозяйственник.
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