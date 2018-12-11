Парфенчиков встретится с президентом Республики Беларусь

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о визите в Республику Беларусь.

Как написал глава региона в соцсети "ВКонтакте", 11 декабря начался рабочий визит карельской делегации в Беларусь. Представители правительства и бизнес-сообщества Карелии приняли участие в церемонии открытия биржи деловых контактов в Белорусской Торгово-промышленной палате.

"Подписаны соглашения о поставках в Беларусь продукции карельских предприятий. На 12 декабря запланирована моя встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и переговоры с заместителем премьер-министра Михаилом Русым", - отметил Парфенчиков.

Важнейшим мероприятием деловой программы является подписание соглашения с руководством "Амкодор-Онего" по производству тяжелой лесозаготовительной техники на территории Карелии. Первый харвестер планируем собрать в 2019 году.