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Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии

Новости. Общество
19:15, 16 Октября 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит необходимости в том, чтобы снова вводить в республике жесткий карантин из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня в ходе "Прямой линии" на своей странице Вконтакте.

По мнению губернатора, увеличение числа заболевших – не единственный и не главный критерий для принятия решения о закрытии предприятий и других организаций. 

Важное значение имеет вопрос, способна ли медицина справиться с возросшей нагрузкой.

"Сегодня на утро было 258 госпитализированных, 249 – средняя степень тяжести. В целом, достаточно позитивная статистика. Не так много лиц, у которых выявлена коронавирусная инфекция, болеют тяжело. Дальше…я сравниваю с другими регионами, у нас не так сильно вырос уровень внебольничных пневмоний… Конечно, мы оцениваем общую ситуацию с ОРВИ – здесь пока эпидемиологический порог ниже на 18%. Это тоже вопрос нагрузки на медицину", - пояснил Парфенчиков.

По его словам, пока "в жестких мерах нет необходимости".

Вместе с тем, он еще раз предупредил руководителей торговых организаций, общепита и других учреждений с массовым скоплением людей о том, что их будут жестко наказывать за оказание услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим. Число проверок увеличится.

"Если человек входит в автобус без маски, то автобус никуда не едет. Водитель не имеет права оказывать услугу", - пояснил Парфенчиков.

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

 

 

 

 

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Комментарии

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бюджет
2020-10-16 21:06:57
При закрытии предприятий надо будет денежки выделять, которых жалко, а может просто нет. А для меньшего шастанья будут штрафы, штрафы, штрафы.
Zim
2020-10-16 20:52:46
« По мнению губернатора, увеличение числа заболевших – не единственный и не главный критерий для принятия решения о закрытии предприятий и других организаций».

А что главный критерий? Неужто команда из Москвы?
Изя
2020-10-16 20:34:47
Работать и развивать регион не надо , ответственности перед населением никакой , сиди и про вирус трынди целыми днями
Ткачев
2020-10-16 20:55:46
Изя, Реальным производством надо заниматься, а не торгашнёй и всякими услугами... От станка и от коровы хрен уйдешь на удалёнку. Аминь.
Изя
2020-10-16 21:08:06
Ткачев, так и я за это )))) А болтуны самоудалившиеся от реальной жизни просто надоели )) :)
однозначно
2020-10-16 20:15:54
Людишек следует в строгости держать. Особенно нынче. Ибо своенравны и непредсказуемы. Дашь слабину - вразнос пойдут. Ограничить время продажи алкоголя и для старцев посещение магазинов надобно всенепременно . Про сопляков тоже не забыть. Шастают по городу бесцельно.
кир
2020-10-16 19:26:46
Меры жесткие страшно принимать. Отвечать за них надо будет, а не хочется.
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