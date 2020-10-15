Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит необходимости в том, чтобы снова вводить в республике жесткий карантин из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом он заявил сегодня в ходе "Прямой линии" на своей странице Вконтакте.

По мнению губернатора, увеличение числа заболевших – не единственный и не главный критерий для принятия решения о закрытии предприятий и других организаций.

Важное значение имеет вопрос, способна ли медицина справиться с возросшей нагрузкой.

"Сегодня на утро было 258 госпитализированных, 249 – средняя степень тяжести. В целом, достаточно позитивная статистика. Не так много лиц, у которых выявлена коронавирусная инфекция, болеют тяжело. Дальше…я сравниваю с другими регионами, у нас не так сильно вырос уровень внебольничных пневмоний… Конечно, мы оцениваем общую ситуацию с ОРВИ – здесь пока эпидемиологический порог ниже на 18%. Это тоже вопрос нагрузки на медицину", - пояснил Парфенчиков.

По его словам, пока "в жестких мерах нет необходимости".

Вместе с тем, он еще раз предупредил руководителей торговых организаций, общепита и других учреждений с массовым скоплением людей о том, что их будут жестко наказывать за оказание услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим. Число проверок увеличится.

"Если человек входит в автобус без маски, то автобус никуда не едет. Водитель не имеет права оказывать услугу", - пояснил Парфенчиков.

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом.