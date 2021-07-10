Парфенчиков взял на себя ответственность за достижения и непопулярные решения «Единой России»

Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавил список «Единой России» на выборах в Заксобрание республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в Заксобрание республики.

«Я возглавил список «Единой России» в Законодательное собрание республики, - сообщил Парфенчиков своим подписчикам в соцсетя. - Взял на себя полную политическую ответственность и за достижения партии, и за ее не всегда популярные решения, и даже за ошибки отдельных ее представителей. Здесь надо объясниться. Я – беспартийный. Мне важно иметь равный диалог с представителями всех политических сил, представленных в республике. Но когда речь идет о будущем Карелии, когда единство и сплоченность в политической жизни региона становится фактором успешного движения вперед, быть в стороне от политики, значит быть в стороне от процессов развития, значит отказаться от возможностей привлечения федеральной поддержки для родной рес публики.

Я принял это решение, чтобы максимально использовать федеральный ресурс поддержки в интересах родной Карелии. А что нужно для этого? Какие условия? Конечно, единство, команда единомышленников!».

Парфенчиков отметил, что его коллеги «приступили к наведению элементарного порядка в Петрозаводске».

«Тут после периода либеральных «упражнений» осталось много пиара и еще больше хозяйственного бардака».

Напомним, в июне депутаты Законодательного собрания Карелии назначили выборы республиканского парламента седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. согласно законодательству республики и решению федерального центризбиркома голосование на выборах в Заксобрание продлится три дня, с 17 по 19 сентября. Карелия вошла в число 16 субъектов страны, где у объединений и кандидатов будет возможность собирать подписи для выдвижения через портал госуслуг.

Своих кандидатов на выборы в Заксобрание Карелии на конфренциях выдвинули КПРФ, "Единая Россия", "Справедливая Россия За правду!", ЛДПР, Яблоко, Партия РОСТА, "Зеленая альтернатива", РПСС, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.