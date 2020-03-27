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Парфенчиков заявил, что для введения режима ЧС, о котором просит бизнес, нет оснований

Новости. Общество
15:44, 02 Апреля 2020
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что у него нет юридических оснований для объявления режима чрезвычайной ситуации, хотя такой режим мог бы облегчить жизнь предпринимателям.

Разъяснения на этот счет Парфенчиков дал сегодня во время "Прямой линии", организованной на его странице Вконтакте.

"У нас пока юридических оснований для введения ЧС нет, и поэтому мы действуем  в рамках предчээсного состояния", - заявил губернатор.

Ему был задан вопрос, какие необходимы основания для введения режима ЧС.

Что ответил глава республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Zim
2020-04-02 15:56:08
А что такое «юридические основания»? Что просто основания есть, а вот «юридических» не? А право то введения режима ЧС у него есть?
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