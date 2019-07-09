11:07, 09 Июля 2019
Парфенчиков заявил, что для замены новых мусорных баков по всей Карелии потребуются миллионы
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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе своей прямой линии о том, сколько необходимо средств для обновления всех мусорных площадок в регионе.
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости проведения комплексной мусорной реформы в республике. По оценке губернатора, регион нуждается в 260 миллионах рублей только лишь для замены мусорных баков и приведения площадок сбора ТБО в нормативное состояние.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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