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Новости. Политика
10:02, 15 Июня 2018

Парфенчиков заявил о важности расширения диалога мусульманских объединений с властью

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечается сегодня.

Текст поздравления опубликован на официальном интернет-портале Республики Карелия.

"Дни наступившего праздника, - говорится в нем, -  связаны с окончанием священного месяца Рамадан, главной заповедью которого является духовное очищение, миролюбие и милосердие, совершение добрых дел. Такие ценности одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий, служат основой развития гражданского общества в нашей республике".

По словам Парфенчикова, "для всех нас важно расширение диалога мусульманских объединений Карелии с органами государственной власти и местного самоуправления, укрепление межконфессиональных связей, реализация совместных духовно-просветительских и социальных проектов".

"Голос исламских общин имеет большое значение для утверждения идей гражданского мира и согласия, противодействия религиозному и национальному экстремизму", - отмечает глава республики.

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Комментарии

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grigorjev
2018-06-15 10:42:54
Гр-н Парфенчиков не знает простых вещей. Он не знает Конституцию страны, нарушил Конституцию РФ, например ст. 68, п. 3. Нарушил законы Республики Карелия. Хуже того, Парфенчиков поддержал тех, кто совершил уголовные преступления...
И такого еще рот открывать о "диалоге". Понятно, здесь виновно федеральное руководство, которое прекрасно знает о преступлениях в Карелии со времен Худилайнена, до Парфенчикова... Но на днях плюнули на нас, Худилайнену - орден Дружбы! Преступный сговор на гос. уровне.
User
2018-06-15 10:26:50
Ну православные-то объединения с властью давно диаложат, что мама не горюй! Надо и мусульманские подтянуть. А что по этому поводу гласит Конституция, никого не интересует.
xxxxxxx
2018-06-15 10:10:38
С Григорьевым так диалог и не наладил , а тот страдает сильно .
Гость
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