Парфенчиков заявил о важности расширения диалога мусульманских объединений с властью

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечается сегодня.

Текст поздравления опубликован на официальном интернет-портале Республики Карелия.

"Дни наступившего праздника, - говорится в нем, - связаны с окончанием священного месяца Рамадан, главной заповедью которого является духовное очищение, миролюбие и милосердие, совершение добрых дел. Такие ценности одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий, служат основой развития гражданского общества в нашей республике".

По словам Парфенчикова, "для всех нас важно расширение диалога мусульманских объединений Карелии с органами государственной власти и местного самоуправления, укрепление межконфессиональных связей, реализация совместных духовно-просветительских и социальных проектов".

"Голос исламских общин имеет большое значение для утверждения идей гражданского мира и согласия, противодействия религиозному и национальному экстремизму", - отмечает глава республики.