Парфенчиков назвал признаки спада пандемии коронавируса в Карелии

Карелия прошла в ноябре пик заболеваемости коронавирусом, а в середине декабря наметились признаки спада пандемии.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По его словам, одним из признаком снижения заболеваемости является сокращение темпов роста выявленных случаев коронавируса при сохранении количества тестов. В Карелии на 100 тыс. населения делается около 400 тестов, а во многих других регионах России - 200-300.

Кроме того, глава Карелии отметил, что в середине ноября было большое количество больных в тяжелом состоянии. В один из ноябрьских дней на ИВЛ находились сразу 25 человек, а сегодня их только 4.

"Те меры, которые принимались в ноябре, в том числе ограничительные, они сыграли роль... Меры непопулярные, сложные, но мы пока будем их сохранять...", - сказал губернатор, подчеркнув, что ситуацию характеризует не только статистика, но и многие другие факторы.

Его оценку разделяет и руководитель карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

"Очень-очень слабая тенденция к снижению заболеваемости…Ситуация стабильно напряженная", - сказала Котович.

Снижение количества случаев заболеваемости коронавирусом в ходе "Прямой линии" подтвердила и главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.