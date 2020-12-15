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Парфенчиков назвал признаки спада пандемии коронавируса в Карелии

Новости. Общество
08:05, 16 Декабря 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте.
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Карелия прошла в ноябре пик заболеваемости коронавирусом, а в середине декабря наметились признаки спада пандемии.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По его словам, одним из признаком снижения заболеваемости является сокращение темпов роста выявленных случаев коронавируса при сохранении количества тестов. В Карелии на 100 тыс. населения делается около 400 тестов, а во многих других регионах России - 200-300.

Кроме того, глава Карелии отметил, что в середине ноября было большое количество больных в тяжелом состоянии. В один из ноябрьских дней на ИВЛ находились сразу 25 человек, а сегодня их только 4.

"Те меры, которые принимались в ноябре, в том числе ограничительные, они сыграли роль... Меры непопулярные, сложные, но мы пока будем их сохранять...", - сказал губернатор, подчеркнув, что ситуацию характеризует не только статистика, но и многие другие факторы.

Его оценку разделяет и руководитель карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

"Очень-очень слабая тенденция к снижению заболеваемости…Ситуация стабильно напряженная", - сказала Котович.

Снижение количества случаев заболеваемости коронавирусом в ходе "Прямой линии" подтвердила и главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-16 10:38:24
О! Оказывается жысь-то налаживается. А так сразу и не подумаешь :) Вот когда АО начнет отменять меры, тогда да, а так не знаю - не знаю :)
тетка
2020-12-16 10:27:01
Москва кулак показала, и сразу цифры скорректировали.
User
2020-12-16 09:47:35
Скоро туристы привалят и дела снова пойдут в гору.
карел
2020-12-16 09:46:18
Он Кто -врач???? Или Кто ?????????????
David
2020-12-16 09:39:59
Нет , это обычный сезонный подъем ОРВИ. Ущемление прав и свобод жителей здесь ни причем.
Гость
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