Парфенчиков занял 72 место в Национальном рейтинге губернаторов

По итогам марта-апреля глава Карелии Артур Парфенчиков занял 72 место из 85-ти в Национальном рейтинге губернаторов.

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг"» в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Объектом в этом исследовании являются руководители российских регионов. Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

По итогам за март и апрель глава Карелии Артур Парфенчиков занял в рейтинге губернаторов 72 место из 85-ти.

Комментируя рейтинг главы Карелии в качестве эксперта, политолог Олег Реут отметил, что достаточно слабые позиции связаны с ситуацией в экономике региона.

"В обстоятельствах, когда происходит разделение "списка Форбс" на тех, кто рискуют быть похороненными как бизнесмены, и тех, кто предпочитают ощущать себя вне границ российского политического режима, карельское правительство демонстрирует полную отрешённость от поиска путей преодоления обостряющихся социально-экономических проблем. За год в республике сменился уже пятый руководитель министерства экономического развития и промышленности, третий директор "Корпорации развития" Карелии. Пока ситуация складывается самым неблагоприятным для региона образом.

Введение дополнительных ограничительных мер в отношении представителей российского олигархического сословия привело к тому, что на Надвоицком алюминиевом заводе, который считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal, уже сейчас поставлен вопрос о фактическом свёртывании производства. Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого (с целью ослабления монопрофильного характера и п. Надвоицы, и всего Сегежского района) было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. Возврат вложенных в строительство 0.3 млрд. рублей в краткосрочной перспективе не представляется возможным. По большому счёту судьба Надвоиц и всей компании Rusal куда лучше подводит к пониманию дальнейших перспектив территории, чем, например, продвижение по ранжиру "Национального рейтинга" состояния инвестиционного климата в российских регионах.

Большинство региональных экспертов обоснованно полагают, что антикризисные меры в отношении страдающих от международных санкций предприятий, которые являются основными работодателями в моногородах, необходимо было принимать в проактивном режиме. Теперь же персонал предприятий придётся вынуждено сокращать или переводить на неполную рабочую неделю, урезать зарплаты. Регион автоматически лишается налогов и вообще предпринимательской активности, так как от зарплат работников в моногородах зависит ритейл, сфера услуг, жилищное строительство. Далее будет последовательно обостряться ситуация с задолженностью и финансированием социальной сферы и дорожного строительства. Так, по цепочке от монопрофильных бизнесов, потянутся неприятности в дома и, что особенно пугает власти, на улицы.

Удивительно, но руководители финансово-экономического блока карельского правительства продолжают делать вид, что "все обойдётся", а не искать и, что более важно, находить оригинальные инструменты выживания в "новой нормальности" при одновременных попытках минимизировать неизбежный кумулятивный ущерб. Глава региона Артур Парфенчиков, к сожалению, не демонстрирует политическую волю, использование потенциала которой должно было бы продемонстрировать профессиональную компетентность губернаторской администрации и одновременно зафиксировать стимулы при выработке и применении действенных антикризисных мер".