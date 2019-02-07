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Новости. Общество
09:32, 07 Февраля 2019
фото: официальный аккаунт Парфенчикова в соц. сети

Парфенчиков ждет открытия "Фермерских уголков" во всех районах Карелии

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"Фермерские уголки" с товарами местных сельхозпроизводителей в магазинах федеральных торговых сетей будут открываться не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Их география будет расширяться. В настоящее время практика фермерских уголков уже реализована в Муезерском районе, в ближайшее время предполагается открытие аналогичных магазинов в Приладожье", - сказал Парфенчиков на открытии третьего по счету "Фермерского уголка" в Петрозаводске. Как и первые два он появился в магазине "Пятерочка".

Подобнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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