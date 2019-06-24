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Новости. Общество
07:25, 24 Июня 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Парфенчикову пожаловались на ухудшение качества воды в озере Новинка

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Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Минсельхозу и Минприроды провести проверку рыбоводного хозяйства, расположенного на озере Новинка в поселке Тикша.

В ходе приема граждан Артуром Парфенчиковым в Муезерском районе местные жители пожаловались на экологические проблемы. Так, людей беспокоит качество воды в озере Новинка. Оно ухудшается. Жители считают, что главная причина экологической проблемы - деятельность форелеводческого хозяйства, расположенного в черте поселка Тикша.

По мнению местных жителей, воздействие на экологию озера со стороны рыбоводов привело к тому, что вода становится не пригодной для питья, а несоблюдение правил утилизации отходов рыбного производства приводит к заходу хищников на территорию поселка. Поставленный вокруг хозяйства забор мешает проходу к этому участку озера, сообщили в правительстве республики.

"Реагируя на обращение жителей поселка, глава Карелии дал поручение министру сельского и рыбного хозяйства Владимиру Лабинову и министру природных ресурсов и экологии Алексею Щепину провести проверку рыбоводного хозяйства и довести ее результаты до жителей района. Он также рекомендовал главе администрации района обратиться в прокуратуру, чтобы проверить, не нарушается ли данным хозяйством законодательство о 20-метровой зоне вокруг водоемов", - рассказали в республиканском правительстве.

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Комментарии

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