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26.07.2020 22:26

Парк Ивана Царевича в Петрозаводске начали благоустраивать

Новости. Общество
17:40, 27 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Новодревлянском сквере и парке Ивана Царевича начались работы по благоустройству территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В соответствии с муниципальным контрактом ООО "Онего-Строй" приступил к выполнению работ по благоустройству Новодревлянского сквера и парка Ивана Царевича. Сейчас подрядчик удаляет поросль и деревья, готовит основание центральной дорожки, делает разметку, обустраивает площадку для выгула собак.

Напомним, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году в карельской столице планируется обновить семь общественных территорий. Среди них – Соломенский парк, парк Ивана Царевича, Новодревлянский сквер, Приозерный парк, территория в районе Рускеальского проезда, парк Сулажгорского Кирпичного Завода и сквер Кукковский Петух.

На Древлянке в парке Ивана Царевича подрядчик обновит пешеходные дорожки, обустроит площадку для отдыха, установит скамейки и урны, оборудует линию наружного освещения. В рамках благоустройства Новодревлянского сквера также планируют отремонтировать пешеходные дорожки и установить опоры наружного освещения. Помимо этого, здесь появятся малые архитектурные формы и площадка для дрессировки собак. Стоимость работ по двум проектам составит более 13,1 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 18:53:19
Петунов освящать будет? Молебны читать? А как без этого?
А то вам ни церковь, ни патриотизм не нужны. Еда, машины, одежда, жильё есть, в основном. Выпивка - то же. А что вам ещё нужно? Не стесняйтесь. Здесь все свои и радетели за хорошую жизнь. Как они это понимают.
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