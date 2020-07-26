Парк Ивана Царевича в Петрозаводске начали благоустраивать

В Новодревлянском сквере и парке Ивана Царевича начались работы по благоустройству территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В соответствии с муниципальным контрактом ООО "Онего-Строй" приступил к выполнению работ по благоустройству Новодревлянского сквера и парка Ивана Царевича. Сейчас подрядчик удаляет поросль и деревья, готовит основание центральной дорожки, делает разметку, обустраивает площадку для выгула собак.





Напомним, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году в карельской столице планируется обновить семь общественных территорий. Среди них – Соломенский парк, парк Ивана Царевича, Новодревлянский сквер, Приозерный парк, территория в районе Рускеальского проезда, парк Сулажгорского Кирпичного Завода и сквер Кукковский Петух.





На Древлянке в парке Ивана Царевича подрядчик обновит пешеходные дорожки, обустроит площадку для отдыха, установит скамейки и урны, оборудует линию наружного освещения. В рамках благоустройства Новодревлянского сквера также планируют отремонтировать пешеходные дорожки и установить опоры наружного освещения. Помимо этого, здесь появятся малые архитектурные формы и площадка для дрессировки собак. Стоимость работ по двум проектам составит более 13,1 млн рублей.