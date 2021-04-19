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19.04.2021 22:00

Парк «Карельского окатыша» в Костомукше пополнился самосвалами грузоподъемностью в 196 тонн

Новости. Экономика
18:00, 20 Апреля 2021
фото: © Газета "Новости Костомукши"
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Большегрузные самосвалы фирмы Caterpillar поступили приобретены для АО «Карельский окатыш» в рамках инвестиционной программы 2021 года.

Как пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на пресс-службу предприятия, облегчённая конструкция новых автосамосвалов обладает большей манёвренностью на дорогах, а грузоподъёмность 196 тонн позволяет повысить производительность, но расходовать меньше топлива.

Кроме того, на автомобилях предусмотрена возможность подбирать шины разных размеров, чтобы подбирать их под определённые условия карьеров и снижать эксплуатационные расходы.

Техника также оснащена камерами видеонаблюдения и системой пожаротушения.

Инвестиционная программа предполагает серьёзное обновление парка горной техники «Карельского окатыша». Помимо приобретённых автосамосвалов на комбинат поступят погрузчики, буровые станки и забойный экскаватор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2021-04-20 19:23:05
Северсталь сидит на Костомукше. Как на игле. Артур, используйте. Пусть дорогу делают вдоль границы. На север, на юг. Все реально.
Гость
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