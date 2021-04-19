Парк «Карельского окатыша» в Костомукше пополнился самосвалами грузоподъемностью в 196 тонн

Большегрузные самосвалы фирмы Caterpillar поступили приобретены для АО «Карельский окатыш» в рамках инвестиционной программы 2021 года.

Как пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на пресс-службу предприятия, облегчённая конструкция новых автосамосвалов обладает большей манёвренностью на дорогах, а грузоподъёмность 196 тонн позволяет повысить производительность, но расходовать меньше топлива.

Кроме того, на автомобилях предусмотрена возможность подбирать шины разных размеров, чтобы подбирать их под определённые условия карьеров и снижать эксплуатационные расходы.

Техника также оснащена камерами видеонаблюдения и системой пожаротушения.

Инвестиционная программа предполагает серьёзное обновление парка горной техники «Карельского окатыша». Помимо приобретённых автосамосвалов на комбинат поступят погрузчики, буровые станки и забойный экскаватор.