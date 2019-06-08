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Новости. Общество
17:14, 08 Июня 2019
фото: пресс-служба Петросовета

Парк Удега на Птицефабрике обустроят в этом году

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Глава карельской столицы Ирина Мирошник и заместитель председателя Петросовета Александр Ханцевич на встрече с жителями отдаленного района обсудили проект благоустройства общественной территории.

Накануне состоялось выездное совещание, на котором представители администрации города и депутат Петросовета Александр Ханцевич осмотрели место проведения работ, пообщались с подрядчиком и инициативными жителями Птицефабрики. 

Согласно заключенному муниципальному контракту, благоустройство парка рядом с храмом Владимирской иконы Божьей Матери выполнит подрядная организация ООО "КарелСтройУправление". До 30 июля компании предстоит выполнить отсыпку щебнем пешеходных дорожек и площадок, привести в порядок газоны, установить стационарную сцену для проведения праздничных мероприятий, а также забор, беседки, скамейки, урны и детское игровое оборудование. Общая стоимость работ составит свыше 1,6 млн. рублей. Напомним, что проект благоустройства территории парка, предложенный и поддержанный петрозаводчанами, реализовывается в рамках программы поддержки местных инициатив с привлечением средств регионального и городского бюджетов. 

"Птицефабрика – один из отдаленных районов города, в котором сегодня не хватает хорошо обустроенного места отдыха, где горожане могли бы с комфортом гулять, проводить время с семьей и детьми, организовывать массовые мероприятия, концерты и праздники на свежем воздухе. Уже в этом году данный недостаток будет устранен. Уверен, что парк Удега, после реализации всех мероприятий по благоустройству, станет центром культуры и досуга для жителей всего микрорайона", - отметил вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич. 

Депутат также пообещал, что со своей стороны проконтролирует, чтобы все работы подрядчиком были выполнены качественно и в срок.

В 2019 году в рамках программы поддержки местных инициатив также запланировано обустройство аллеи Энтузиастов и территории рядом с ТЦ "Ритм" на Кукковке. В прошлые годы по программе благоустроены парки Зеленый берег на Перевалке и Лесной ключ на Ключевой, реконструирована спортивная площадка "Олимп" у школы №7 в Соломенном. Также, в прошлом году был оборудован новый велопешеходный маршрут "Тропа Ивана-царевича" между жилыми комплексами  на Древлянке, обустроен парк Петровский Родник и территория около Ярмарочной площади на улице Инженерной.

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