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Парки культуры и отдыха снова заработали в Карелии

Новости. Общество
10:43, 10 Июня 2020
фото: пресс-служба Минсельхоза РК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому разрешается работа аттракционов в парках и проведение массовых спортивных игр на открытом воздухе,

 Тематические парки, парки культуры и отдыха открыты с 8 июня.

С этого же дня разрешается "деятельность про проведению игр на открытом воздухе (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры)", сказано в документе.

Какие требования предъявляются к посетителям и клиентам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Саныч
2020-06-10 11:19:53
Пустите дяденьку полиционэра покататься!
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