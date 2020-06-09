Парки культуры и отдыха снова заработали в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому разрешается работа аттракционов в парках и проведение массовых спортивных игр на открытом воздухе,

Тематические парки, парки культуры и отдыха открыты с 8 июня.

С этого же дня разрешается "деятельность про проведению игр на открытом воздухе (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры)", сказано в документе.

Какие требования предъявляются к посетителям и клиентам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".