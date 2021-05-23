Парковка у гипермаркета в Петрозаводске превратилась в озеро (ФОТОФАКТ)

На парковке у гипермаркета на Лесном проспекте иномарка оказалась в водяной ловушке после весеннего ливня.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото, на котором запечатлено, как иномарка почти ушла под воду на парковке у гипермаркета на Лесном проспекте.

«Жаль водителя. Как в машину садиться будет?», — написал автор фото.

Комментаторы сообщили, что через час после окончания дождя вода ушла с парковки.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 23 мая, в Петрозаводске прошел ливень. Многие улицы были затоплены.