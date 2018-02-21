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Новости. Общество
15:28, 21 Февраля 2018

Парковку у ТРЦ "Лотос-Плаза" собираются расширить за счет рекреационной зоны

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Администрация Петрозаводска готова разрешить использование природно-рекреационной зоны у ТРЦ "Лотос-Плаза" для расширения парковки и реконструкции кафе.

Это следует из проекта решения, направленного мэрией в Петросовет.

ООО "Сигма РЦ" обратилась в администрацию с просьбой внести изменения в Правила землепользования и застройки города, чтобы изменить природно-рекреационную зону на зону многофункциональной общественно-деловой застройки районного значения для земельного участка площадью 4,4 тыс. кв. метров в  районе Лесного проспекта.

Предложение было единогласно одобрено на публичных слушаниях. Теперь администрация просит одобрения у Петросовета.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-21 16:32:25
Полностью одобряю. Жители новостроек имеют конституционное право на культурный отдых. Что касается куркулей из " Снегирей", так это их личные проблемы. Небось до сих пор собачатся между собой за парковочные места во дворе. С другой стороны и хорошо, что эту категорию в одном месте собрали.
YellowSubmarine
2018-02-21 16:53:15
однозначно, это Вы пожрать в "расширенном кафе" и оттопыриться на парковке "культурным отдыхом" называете? Ну тогда, просто, слов нет! не о чем говорить! НЕКУРКУЛЬ!
Извините!!!
YellowSubmarine
2018-02-21 15:53:12
Интересно, кто-нибудь видел переполненную парковку у этого богоугодного заведения, кроме раза - другого в году перед новогодними праздниками?!
И что теперь, лишать жителей "Снегирей" ради чьей-то прихоти последнего глотка свежего воздуха?! Дебилы!
Извините!!! :)
Leopol'd
2018-02-21 22:28:39
YellowSubmarine, +1.
Так уничтожили лесок между Перевалкой и Древлянкой.
Сначала Малеванный вырубил кусок леса, в выходной, "явочным порядком". Потом, чтоб его не задеть наказанием и других запустили.
Нет больше леса...
Leopol'd
2018-02-21 19:17:08
YellowSubmarine,
Гость
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