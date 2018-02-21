Парковку у ТРЦ "Лотос-Плаза" собираются расширить за счет рекреационной зоны

Администрация Петрозаводска готова разрешить использование природно-рекреационной зоны у ТРЦ "Лотос-Плаза" для расширения парковки и реконструкции кафе.

Это следует из проекта решения, направленного мэрией в Петросовет.

ООО "Сигма РЦ" обратилась в администрацию с просьбой внести изменения в Правила землепользования и застройки города, чтобы изменить природно-рекреационную зону на зону многофункциональной общественно-деловой застройки районного значения для земельного участка площадью 4,4 тыс. кв. метров в районе Лесного проспекта.

Предложение было единогласно одобрено на публичных слушаниях. Теперь администрация просит одобрения у Петросовета.

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