Парламент Карелии: Надо ли отнимать деньги у энергетиков в пользу детей?

Острая дискуссия из-за поправок к проекту бюджета на 2019 год разгорелась сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии.

Согласно одной из поправок, предлагается изъять 10 млн рублей из статьи, предусматривающей компенсацию затрат энергоснабжающих организаций, и направить эти деньги на увеличение финансирования поставок медицинских препаратов для детей, больных диабетом.

Согласно еще одной поправке, предлагается отнять у энергетиков 90 млн рублей, чтобы профинансировать социальные статьи расходов.

Эти поправки вызвали возражения со стороны ряда депутатов и представителей правительства.

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