Парламент Карелии: Надо ли отнимать деньги у энергетиков в пользу детей?

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Острая дискуссия из-за поправок к проекту бюджета на 2019 год разгорелась сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии.
Согласно одной из поправок, предлагается изъять 10 млн рублей из статьи, предусматривающей компенсацию затрат энергоснабжающих организаций, и направить эти деньги на увеличение финансирования поставок медицинских препаратов для детей, больных диабетом.
Согласно еще одной поправке, предлагается отнять у энергетиков 90 млн рублей, чтобы профинансировать социальные статьи расходов.
Эти поправки вызвали возражения со стороны ряда депутатов и представителей правительства.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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