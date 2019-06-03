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Новости. Общество
10:49, 03 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Парламент Карелии объявил выборы члена Общественной палаты республики

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Членство в палате по парламентской квоте остается вакантным больше года.

Законодательное собрание Карелии объявило о начале процедуры утверждения нового члена Общественной палаты республики. Как пояснили "Столице на Онего" в аппарате Общественной палаты, это место оказалось вакантно после того, как избранная в прошлом году по квоте республиканского парламента пиар-менеджер Марина Кабатюк получила должность губернаторского пресс-секретаря и добровольно сложила с себя полномочия члена палаты.

Некоммерческие организации могут выдвигать своих кандидатов в Общественную палату Карелии до 10 июня. Правда, это право не распространяется на те общественные объединения, которые были зарегистрированы после 17 июня 2017 года. А окончательный выбор члена палаты по квоте республиканского парламента сделают депутаты Законодательного собрания.

Напомним, в Общественную палату Карелии входят 30 человек. Десять из них предлагает глава республики – из числа кандидатов региональных отделений общероссийских общественных объединений, еще десять человек составляет квота Законодательного собрания, а третья десятка – это непосредственно выдвиженцы республиканских некоммерческих организаций. Квота последних до сих пор полностью не закрыта.   

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Комментарии

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кир
2019-06-03 14:01:35
Совсем лишняя контора.
Гость
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