Парламент Карелии объявил выборы члена Общественной палаты республики

Членство в палате по парламентской квоте остается вакантным больше года.

Законодательное собрание Карелии объявило о начале процедуры утверждения нового члена Общественной палаты республики. Как пояснили "Столице на Онего" в аппарате Общественной палаты, это место оказалось вакантно после того, как избранная в прошлом году по квоте республиканского парламента пиар-менеджер Марина Кабатюк получила должность губернаторского пресс-секретаря и добровольно сложила с себя полномочия члена палаты.

Некоммерческие организации могут выдвигать своих кандидатов в Общественную палату Карелии до 10 июня. Правда, это право не распространяется на те общественные объединения, которые были зарегистрированы после 17 июня 2017 года. А окончательный выбор члена палаты по квоте республиканского парламента сделают депутаты Законодательного собрания.

Напомним, в Общественную палату Карелии входят 30 человек. Десять из них предлагает глава республики – из числа кандидатов региональных отделений общероссийских общественных объединений, еще десять человек составляет квота Законодательного собрания, а третья десятка – это непосредственно выдвиженцы республиканских некоммерческих организаций. Квота последних до сих пор полностью не закрыта.