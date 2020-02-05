Парламент Карелии: Подготовке специалистов среднего звена здравоохранения необходимо особое внимание

Подготовка среднего медицинского персонала для районов Карелии стала главной темой встречи депутатов карельского парламента с педагогами и студентами базового медицинского колледжа Петрозаводска.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул важность увеличения целевого приема в медицинские вузы для решения кадрового вопроса в здравоохранении. Ранее Глава государства также акцентировал внимание на необходимости качественной подготовки специалистов среднего звена, без чего невозможно полноценное решение кадровых проблем отрасли.

Поставленная задача признана одним из приоритетов государственной политики. Этой проблемой не первый год совместно с Правительством республики занимается Законодательное Собрание. Для привлечения и закрепления специалистов предусматриваются средства на целевое обучение фельдшеров, приобретение квартир. Продолжаются выплаты по федеральным программам "Земский фельдшер" и "Земский доктор", на селе бесплатно предоставляются участки для строительства жилья.

Петрозаводский базовый медицинский колледж - одно из старейших профессиональных образовательных учреждений Карелии, которому уже более 120 лет. Его выпускники трудятся не только в нашей республике, но и в других регионах страны. Всего за годы своей работы колледж выпустил свыше 20 тысяч специалистов, которые учились у лучших преподавателей карельской медицины, таких как М.Д. Иссерсон, К.А. Гуткин, В.А. Баранов, С.А. Вишневский и многие другие. Сегодня в колледже получают образование 1200 студентов. Преподавание ведется на высоком уровне. Вместе с тем, в республике остро стоит вопрос дефицита кадров специалистов среднего звена.

Вопросам кадрового обеспечения, а также подготовки специалистов среднего звена было посвящено выездное совещание парламентской рабочей группы по модернизации первичной медицинской помощи.

- Такое встречи полезны для студентов, они должны знать, что уже в период обучения республика заинтересована в их дальнейшей судьбе и трудоустройстве, - отмечает председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

Сегодня лечебным учреждениям Карелии требуется более 500 человек среднего медицинского персонала и около 300 врачей. Насколько актуальна кадровая проблема для Беломорска, рассказала депутат Ирина Кузичева:

- На встречах жители района справедливо сетуют на нехватку медицинского персонала. Сейчас у нас требуется 9 врачей, 10 медицинских сестер и 7 фельдшеров. Около 60% всех специалистов районной медицины старше 50 лет и скоро выйдут на заслуженный отдых. Поэтому нужна молодая смена.

Для решения этой проблемы колледж совместно с Министерством здравоохранения организует выездные учебные группы по подготовке среднего медицинского персонала. Сейчас они действуют в Медвежьегорском, Сортавальском, Сегежском районах и Костомукше. Из 126 студентов 70 проходят обучение за счет средств бюджета республики.

- Это хороший формат работы, который позволяет не только подготовить специалистов, но и закрепить их в районах, - отмечает Ирина Кузичева. - Считаю, что нужно развивать это направление и включать больше районов в такую работу.

По словам директора медицинского колледжа Татьяны Васильевой, есть планы на будущий год расширить выездное обучение и организовать дополнительные группы, например, в Олонце.

Со студентами и педагогами депутаты также обсудили проблемы учреждения.

- Сегодня в колледже более 1000 студентов, 350 из них живут в общежитии, - говорит депутат Валерий Шоттуев. - Здание требует ремонта. Какие именно работы необходимы, мы обсудили с преподавателями. Также нужно продолжить развивать материально-техническую базу учебного корпуса.

Своим мнением о том, как улучшить подготовку кадров, поделились будущие выпускники колледжа. Ключевая задача – усилить роль практики в обучении.

- Ребята предложили организовать в колледже модельный ФАП, где они под руководством наставников могли бы проводить занятия. Это действительно важно. Я помню, когда сам первый раз вошел в операционную, поддержка опытного коллеги придавала мне уверенности, - рассказал Алексей Хейфец.

Учащиеся колледжа обратились к парламентариям с просьбой посодействовать в пересмотре правила приема в вузы. Сейчас студент, окончивший среднее специальное учреждение и уже имеющий профессиональные навыки, поступает наравне с выпускниками школ по результатам ЕГЭ. Руководитель парламентской рабочей группы по модернизации первичной медицинской помощи, депутат Андрей Мазуровский считает, что одним из шагов в этом направлении может стать обращение к федеральным властям с предложением ввести преференции для выпускников среднего профессионального образования, решивших продолжить профильное образование. Одновременно нужно увеличивать целевой прием абитуриентов в медицинские вузы – такую задачу в своем Послании поставил Президент.

Для углубления практических навыков медицинскому колледжу необходим симуляционный центр, отмечает главный врач поликлиники №1 Петрозаводска депутат Михаил Стоцкий. Подобная площадка действует в медицинском институте ПетрГУ:

- Нам стоит подумать, как помочь организовать тренинговый центр на базе колледжа. Это позволит разгрузить учебный корпус, подготовит учреждение к увеличению приема студентов и создаст единый профиль для аккредитации медицинских специалистов.

Депутат добавил, что в качестве альтернативы после обсуждения вопроса с университетом можно рассмотреть возможность организовать практику на базе центра ПетрГУ. Помимо отработки практических навыков усиление подготовки студентов по линии социологии, психологии и конфликтологии поможет молодым специалистам психологически грамотно войти в профессию, научиться выстаивать диалог с пациентом, принимать эффективные и быстрые решения.

По мнению Михаила Стоцкого, усиление роли среднего звена здравоохранения позволит грамотнее использовать кадровые ресурсы поликлиник и освободит врачей от некоторых возложенных на них функций. Это полностью соотносится с принципами бережливого производства.

В колледже хорошо организован образовательный процесс, работает грамотный коллектив педагогов, студенты увлечены будущей профессией, отметили по результатам поездки депутаты.

Подобную выездную встречу планируется провести в медицинском институте Петрозаводского государственного университета, который имеет хорошие традиции подготовки квалифицированных кадров для здравоохранения.

- На предстоящем заседании рабочей группы мы проанализируем все предложения, которые поступят в адрес депутатов, чтобы затем представить на рассмотрение профильного парламентского комитета и Законодательного Собрания, - подытожил Алексей Хейфец.