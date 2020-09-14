Парламент Карелии притормозил изменения в налогообложении недвижимости для консультаций с бизнесом

Законопроект об увеличении числа объектов недвижимости, которые облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости, будет принят только после обсуждения с предпринимателями Карелии.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента его председатель Элиссан Шандалович.

Он предложил пригласить представителей бизнеса на заседание рабочей группы, которая будет обсуждать законопроект. "Я попрошу пригласить не только уполномоченного по защите прав предпринимателей, но и самих предпринимателей для того, чтобы широкое общественное обсуждение было. Вопрос очень важный", - пояснил Шандалович. Как сообщалось ранее, инициатива Минфина затрагивает 38 тыс. объектов недвижимости. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".