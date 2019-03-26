Парламент Карелии рассмотрит поправки в закон о региональном детском омбудсмене

Карельский закон приведут в соответствие с федеральным.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение депутатского корпуса проект поправок в региональный закон об уполномоченном по правам ребенка. Как говорится в пояснительной записке к предлагаемым поправкам, они направлены на приведение действующего карельского закона в соответствие с федеральным, принятым в декабре прошлого года. Этим документом определены основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Законопроект уточняет, что детский омбудсмен Карелии осуществляет свою деятельность в границах территории республики и назначается на свой пост карельским парламентом по предложению губернатора, согласованному с уполномоченным по правам ребенка в РФ. Поправки также предусматривают процедуру согласования с федеральным детским омбудсменом при досрочном прекращении полномочий республиканского уполномоченного.

Кроме того, законопроект более четко регламентирует полномочия детского омбудсмена Карелии. В частности, в предложенных поправках закреплено право уполномоченного " направлять в территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления прав и законных интересов ребенка".