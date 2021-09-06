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Парламент Карелии соберется на последнюю перед выборами сессию

Новости. Политика
16:31, 06 Сентября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Чем запомнится уходящий депутатский корпус?

Накануне единого дня голосования, который в нынешнем году увеличился в стране втрое, уходящий депутатский корпус карельского парламента соберется на свое последнее перед выборами пленарное заседание. И хотя формальным поводом для проведения сентябрьской сессии является принятие очередного пакета региональных законопроектов и обращений к федеральным властям, очевидно, что для многих депутатов, баллотирующихся в Законодательное собрание Карелии на новый срок, это заседание станет хорошей возможностью устроить свои предвыборные выступления перед самим голосованием.

Однако, как бы ни старались карельские депутаты поправить собственный имидж, этот состав Законодательного собрания у многих в республике ассоциируется с двумя рулонами туалетной бумаги, которые один из петрозаводских пенсионеров вручил парламентскому руководству в знак «признательности» за повышение ежемесячных выплат местным ветеранам труда на компенсацию их «монетизированных» льгот.

Читайте подробнее в рубрике «Политкухня».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олег Фадеев
2021-09-06 19:28:03
Может в последний раз увидим единоросовские ....жи
Никита
2021-09-06 17:19:12
Лучше бы и не собирались , опять какую-нибудь гадость придумают .
Гость
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