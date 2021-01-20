Парламент Карелии: Совершенствование законодательства о местном референдуме укрепляет принципы демократии

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании 21 января во втором окончательном чтении приняли изменения в Закон "О местном референдуме в Республике Карелия".

Ранее в региональном законодательстве существовала неопределенность по поводу того, куда в случае создания нового муниципального образования обращаться инициативной группе о проведении референдума по вопросу организации структуры органов местного самоуправления.



Теперь законом установлено, что документы необходимо подавать в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия. Кроме того, у граждан появилась возможность голосования на местном референдуме в течение трех дней, а не в единственный установленный день, как это было прежде. Аналогичная норма существует в федеральном законодательстве.



- Поскольку референдум является высшим непосредственным выражением воли граждан, исключительно важно обеспечить максимальную прозрачность этой процедуры. Мы проанализировали наше региональное законодательство, законодательство других субъектов и внесли изменения, которые четко устанавливают порядок организации местного референдума для жителей вновь созданных муниципальных образований. Кроме того, мы расширили права граждан в части возможности голосования. Опыт уже показал, что жителям намного удобнее голосовать не в один день, а в течение трех дней, по своему выбору. В период пандемии это особенно актуально. Убежден, что совершенствование регионального законодательства о референдуме будет способствовать поддержанию и укреплению принципов демократии, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.