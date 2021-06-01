Парламент Карелии устраивает публичные слушания по бюджету-2020 в режиме онлайн

Организаторы слушаний предупредили жителей республики об ограниченных возможностях подключения к обсуждению финансовых итогов «коронавирусного» года.

Законодательное собрание Карелии назначило на 15 июня проведение публичных слушаний по исполнению республиканского бюджета за 2020 год. Однако из-за действующих в регионе санитарных ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, эти слушания пройдут в режиме видеоконференции.

Более того, организаторы слушаний заранее предупредили жителей республики о том, что даже в таком режиме участие в обсуждении финансовых итогов первого «коронавирусного» года может быть ограничено технически в случае большого количества желающих присоединиться к видеоконференции. Для участия в ней необходимо заранее подать заявку в отдел технического и программного обеспечения карельского парламента.