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Новости. Политика
12:56, 21 Февраля 2019
фото: Валерий Поташоа

Парламент Карелии высказался против самовыдвижения кандидатов на выборах главы республики

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Законопроект депутата Андрея Рогалевича не нашел поддержки у "единороссов".

Парламент Карелии большинством голосов отклонил 21 февраля проект поправки депутата Андрей Рогалевича в закон о выборах главы республики, которая предусматривала возможность самовыдвижения кандидатов на пост высшего должностного лица региона. Сейчас баллотироваться на губернаторскую должность в Карелии могут лишь выдвиженцы политических партий.

Законодательную инициативу Рогалевича поддержали всего семь депутатов, против высказались 15 человек, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали. Примечательно, что законопроект был отклонен без какого бы то ни было обсуждения.

Напомним, что эту поправку депутат Рогалевич внес на рассмотрение карельского парламента повторно. Первый раз она обсуждалась в стенах Законодательного собрания республики весной прошлого года, но и тогда Андрею Рогалевичу не удалось найти понимания у большинства депутатского корпуса, которое принадлежит партии "Единая Россия".

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