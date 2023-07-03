Парламентарии Карелии не хотят возвращать прямые выборы мэров

Профильный комитет Заксобрания республики не поддержал законопроекты карельской оппозиции, которые предусматривают возвращение в регионе прямых выборов мэров.
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал сегодня, 5 июля, республиканскому парламенту отклонить все три законопроекта карельской оппозиции, которые предусматривают возвращение в регионе прямых выборов мэров. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».
Какие аргументы приводили за свои проекты парламентские фракции «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», знает «МК в Карелии».
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