Парламентарии Карелии не хотят возвращать прямые выборы мэров

Профильный комитет Заксобрания республики не поддержал законопроекты карельской оппозиции, которые предусматривают возвращение в регионе прямых выборов мэров.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал сегодня, 5 июля, республиканскому парламенту отклонить все три законопроекта карельской оппозиции, которые предусматривают возвращение в регионе прямых выборов мэров. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Какие аргументы приводили за свои проекты парламентские фракции «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», знает «МК в Карелии».