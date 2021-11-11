Парламентарии Карелии обсудили финансирование образования, спорта и культуры в 2022 году

Депутаты Заксобрания Карелии рассмотрели проект бюджета на 2022 год на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, который провела его председатель Галина Гореликова.

Напомним, по инициативе спикера парламента Элиссана Шандаловича проект главного финансового документа республики теперь рассматривается на всех заседаниях профильных Комитетов в рамках компетенций. В среду, 10 ноября, карельские парламентарии обсудили проект бюджета республики по статьям, которые касались развития образования, культуры и спорта.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник уточнила, все ли школы, в которых предстоит выполнить капитальный ремонт, подготовили проектно-сметную документацию. Ее интересовало, насколько учреждения готовы к освоению денег. Заместитель министра образования региона Андрей Шевяков пояснил, что ремонт предстоит произвести в 25 школах. Экспертизе подлежит более сотни заявок. На 18 ноября планируется подготовить к участию в капремонте 96% объектов. При этом замминистра заявил, что не все постройки будут отремонтированы: федеральный центр не предоставит в следующем году деньги объектам, которые имели в этом году финансирование по федеральным программам. Минобразования намерено урегулировать этот вопрос, чтобы в дальнейшем все запланированные школы были отремонтированы.

Также парламентарии рассмотрели на профильном комитете судьбу строительства ряда объектов. Так, депутатов интересовала перспектива возведения спортивного комплекса в Пряже. Первый заместитель министра образования и спорта республики Антон Чивин сообщил, что подрядчикам предстоит пройти государственную экспертизу документации. Без этого этапа нельзя определить стоимость объекта. Чивин заявил, что в дальнейшем нужно добиваться федерального финансирования объекта — предположительный срок: 2023 год.

Депутат Эмилия Слабунова заявила о необходимости строительства школы в жилом районе «Каскад» на Древлянке в Петрозаводске. По ее словам, учебного заведения там нет, а детсад находится далеко.

Также парламентариев интересовала судьба строительства коррекционной школы-интерната в столице Карелии. В Минобразования пояснили, что предстоит определить участок под объект и разработать проектно-сметную документацию. Это должно быть выполнено после того, как в Петрозаводске будет принят новый генплан города. Построить школу предполагается за счет резервного фонда правительства РФ.

Также депутаты задали вопрос о строительстве стадиона в Кеми. По имеющимся в парламенте данным, там устарела проектная документация. Представитель Минспорта республики Антон Чивин заявил, что за счет районного бюджета запланирована корректировка проектно-сметной документации.

Еще один объект в Кеми, который волновал представителей комитета, — строящаяся там школа. Андрей Шевяков сообщил, что по соглашению с федеральными властями это объект 2022 года.

Депутат Татьяна Тишкова подняла вопрос строительства детского сада в Ляскеля. По словам замминистра образования и спорта Карелии, в настоящее время Минстрой Карелии размещает госзаказ на строительство важного социального объекта по новой проектно-сметной документации.

Депутата Андрея Андруневича интересовали сроки ремонта памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, основание которого находится в неудовлетворительном состоянии. Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова сказала, что надеется на решение вопроса в 2022 году.

«Так подробно и предметно мы, по-моему, не обсуждали проект бюджета на Комитете в прошлом созыве Законодательного Собрания. Думаю, такой формат полезен всем», — прокомментировала по итогам рассмотрения вопроса председатель комитета Галина Гореликова.