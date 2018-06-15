Парламентарии Карелии отозвали законопроект о применении касс охотниками и рыбаками

Депутаты Законодательного собрания Карелии отозвали проект федерального закона, согласно которому предлагалось освободить организации охотников и рыболовов о проведении денежных операций через онлайн-кассы.

Такая обязанность появилась у них после изменений в законодательстве, обязывающих всех предпринимателей применять онлайн-кассы с 2019 года, сообщают "Вести Карелии".

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