10:54, 15 Июня 2018
Парламентарии Карелии отозвали законопроект о применении касс охотниками и рыбаками
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Депутаты Законодательного собрания Карелии отозвали проект федерального закона, согласно которому предлагалось освободить организации охотников и рыболовов о проведении денежных операций через онлайн-кассы.
Такая обязанность появилась у них после изменений в законодательстве, обязывающих всех предпринимателей применять онлайн-кассы с 2019 года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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