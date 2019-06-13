Парламентарии Карелии просят Минтранс снизить цены перевозку щебня ж/д транспортом

Группа депутатов парламента Карелии подготовила обращение к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой оказать содействие в снижении стоимости железнодорожных перевозок щебня для предприятий республики.

"Высокая стоимость доставки щебня до станций Центрального федерального округа, с учетом стоимости услуг всех участников транспортно-логистической цепочки, продолжает оказывать негативное влияние на темпы роста производства строительных нерудных материалов и приводит к замещению карельского щебня продукцией из других регионов Российской Федерации и сопредельных государств, в том числе из Республики Беларусь", - говорится в тексте обращения.

Авторы обращения отмечают, что стоимость транспортировки в структуре стоимости карельского щебня составляет 70-80%

По мнению депутатов, этот вопрос может быть решен за счет регулирования стоимости услуг по предоставлению вагонов частными операторскими компаниями.

Что еще предлагают парламентарии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".