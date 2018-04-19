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Новости. Общество
13:02, 19 Апреля 2018

Парламентарии упрекнули власти Карелии в кадровой чехарде

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Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов и председатель "Яблока" Эмилия Слабунова подвергли критике частую смену чиновников руководящего звена в Карелии.

Напомним, за последний год в регионе сменилось четыре руководителя министерства экономического развития и промышленности республики. Назначенный в декабре 2017 года Дмитрий Родионов проработал на этой должности всего несколько месяцев и стал лишь вице-премьером правительства по вопросам экономики.

"У нас до сих пор проблема с кадровой политикой. Кто будет вести работу по развитию Карелии, если у нас постоянно идет чехарда с министрами, с председателями комитетов. Выучишь только фамилию одного министра, начнешь с ним работать, а его меняют на другого. Отсюда, наверное, и проблемы в республике, когда нет возможности от начала до конца проработать вопросы", - сказал Евгений Ульянов в ходе обсуждения концепции развития региона.

По мнению депутата, председателя партии "Яблока" Эмилии Слабуновой в республике также происходит "кадровая чехарда", поэтому неизвестно, кто будет заниматься исполнением Концепции социально-экономического развития региона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2018-04-19 14:07:34
Лукавят депутаты , не договаривают , знают , что дело не в каких то министрах , а в самом главе РК и его в целом непрофессиональной и недееспособной команде , временно присутствующих у власти в регионе , отсутствии диалога между ними и депутатами , общественностью .
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