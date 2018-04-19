Парламентарии упрекнули власти Карелии в кадровой чехарде

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов и председатель "Яблока" Эмилия Слабунова подвергли критике частую смену чиновников руководящего звена в Карелии.

Напомним, за последний год в регионе сменилось четыре руководителя министерства экономического развития и промышленности республики. Назначенный в декабре 2017 года Дмитрий Родионов проработал на этой должности всего несколько месяцев и стал лишь вице-премьером правительства по вопросам экономики.

"У нас до сих пор проблема с кадровой политикой. Кто будет вести работу по развитию Карелии, если у нас постоянно идет чехарда с министрами, с председателями комитетов. Выучишь только фамилию одного министра, начнешь с ним работать, а его меняют на другого. Отсюда, наверное, и проблемы в республике, когда нет возможности от начала до конца проработать вопросы", - сказал Евгений Ульянов в ходе обсуждения концепции развития региона.

По мнению депутата, председателя партии "Яблока" Эмилии Слабуновой в республике также происходит "кадровая чехарда", поэтому неизвестно, кто будет заниматься исполнением Концепции социально-экономического развития региона.