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Партия «Новые люди» объединилась с Сарданой Авксентьевой перед выборами в Госдуму

Новости. Политика
10:18, 26 Апреля 2021
фото: © «Новые люди»
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Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева намерена баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», — сообщает пресс-служба политической организации.

Кроме этого, в скором времени она будет назначена советником лидера партии Алексея Нечаева по вопросам развития регионов.

Чем известна Сардана Авксентьева

«За работой Сарданы на посту мэра Якутска следили многие россияне. Она одной из первых задала тренд, где чиновник напрямую общается с людьми по актуальным вопросам. Очень часто „народный мэр“ вела диалог с горожанами через свою страницу в Instagram. Ее примеру последовали многие губернаторы и мэры городов. Теперь, выходя на федеральный уровень, она завела еще и телеграм-канал. В партии „Новые люди“ особенно рады, что такой человек, как Авксентьева, стала частью команды. Это дает шанс на обновление политической системы в стране», — рассказал лидер партии Алексей Нечаев.

Легендарный мэр Якутска стала одной из популярных женщин-политиков. Сардана Владимировна одержала победу на выборах в 2018 году, опередив единоросса Александра Саввинова.

Первое решение Авксентьевой, которое поддержало практически все население Якутска, заключалось в продаже роскошных служебных автомобилей чиновников. Вырученные средства были направлены на реализацию социальных проектов и погашение задолженностей муниципальных предприятий.

Помимо этого, городской бюджет был пополнен за счет сокращения расходов на чиновников. Сардана Владимировна отменила проведение банкетов и праздничных мероприятий для служащих мэрии.

Авксентьева также приобрела большую популярность за открытый характер работы с людьми. Россияне со всех уголков страны внимательно наблюдали за деятельностью народного мэра. Далеко не все могли поверить, что у власти может находиться настолько честный и принципиальный человек.

Одной из последних инициатив Авксентьевой стала подготовка к продаже здания городской администрации и переезд в офисный центр на окраину города. По мнению «народного мэра», такой вариант лишил бы чиновников возможности запереться в собственном кабинете и сделал бы их куда более открытыми перед народом. Вместе с этим предлагалось перевести ряд служащих на удаленный формат работы.

Сардана Владимировна успела завершить не все свои инициативы, однако преемники пообещали сделать все необходимое, чтобы город Якутск процветал и развивался.

Регионам нужны деньги и полномочия

Авксентьева высоко оценивает программу «Новых людей», акцент в которой делается на развитии регионов. Далеко не все политические партии уделяют внимание развитию муниципального управления, отмечает «народный мэр».

Вместе с этим она намерена актуализировать налоговое законодательство. Регионы не должны направлять все средства в федеральный центр, чтобы иметь возможность реализовывать важные проекты на местах. Алексей Нечаев согласен с позицией своей коллеги и считает, что регионы должны иметь больше свободы для полноценного развития.

Инициативность, активность и неравнодушие к государству являются важнейшими качествами политика. Лидер партии «Новые люди» отметил, что наличие таких людей в российской политике, как Сардана Владимировна, позволит сделать государство более развитым, цивилизованным, со справедливой правовой системой.

По сообщениям издания «Коммерсант», Авксентьева планирует провести серию поездок в другие регионы, чтобы пообщаться с коллегами и дополнить свою программу. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-04-26 14:16:39
ширшину из директрис завода васи финского выгнали и леопольд сразу пропал. Совпадение ? Не думаю..
Протестун
2021-04-26 13:43:12
Лишь бы в госдуму пролезть, а там трава не расти. Знаем таких, навидались.
однозначно
2021-04-26 13:07:28
Шендеровича в госдуму. Яблочнутые пусть отдыхают в эуропе у своих детишек.
Valentina Vonti
2021-04-26 12:54:57
Граждане проснитесь , выдвигайте умных и хозяйственных людей в Госдуму в России есть резерв .
кир
2021-04-26 14:09:16
Valentina Vonti, у нас даже училки лезут в мэры, не имея никакого опыта хозяйствования. В голосование нельзя верить - Россия не заточена на это.
Виктор
2021-04-26 12:51:15
Если не отравят и не застрелят, в Думу точно народ её выберет! А вот там как будет!? Могут также с ней поступить, как и с поста мэра убрали, казнокрады....они такие...
бюджет
2021-04-26 11:54:40
Внести в Конституцию ДВА пункта: 1. Зарплата депутата Госдумы должна быть не БОЛЬШЕ двухкратной средней по России! 2. Пенсия экс-депутата Госдумы НАЧИСЛЯЕТСЯ по ЗАКОНАМ простых россиян. А то засели в Думу навечно и учат жить! Не ребяты, должны знать, и Президент, и депутат ваш срок =4х2 максимум 8 лет, а потом на вольные хлеба, которые же вы и взращивали: пенсии, зарплаты, стоимость жилья, стоимость ЖКХ и далее, в толпу народа, в в быт народа, в медицину народа......
врунофф
2021-04-26 12:01:41
бюджет, открою тебе маленькую тайну : твою бредятину НИКТО не читает :)
бюджет
2021-04-26 13:42:27
врунофф, Ее не только читают, а максимально обсуждают. Отстаешь , дружок, в помыслах. Народ начинает развиваться, несмотря на вашу "БРЕДЯТИНУ"! Даже буковку В напишу в малую, читая бредятину.
Off
2021-04-26 11:12:36
Админы .всё-таки ваша цензура , иногда вымораживает .
То, правите комментарии , то, не пускаете безобидный комментарий .. Логики не вижу . И да . раз уж, вы разбанили морального инвалида -Кира . Так разбаньте и меня . Уже больше года прошло ...(((
кир
2021-04-26 12:15:36
Off, опять оскорбляешь. И тебе ничего за это? Кот знает твой старый позывной. Не будет тебе счастья в жизни.
Off
2021-04-26 12:47:23
кир, Помойки сходи проверь , коту жрать нечего . :)
театральный критик
2021-04-26 10:36:22
Пятничные видеоотчеты будут ?
Лана Текучева
2021-04-26 10:34:22
А как же ее уход с поста мэра с формулировкой "по собственному желанию и в связи с проблемами со здоровьем"? Не выдержала прессинг партии власти после призывов не голосовать за поправки в Конституцию? Политик, не умеющий держать удар, сдаст своих избирателей без борьбы. :)
Leopol'd
2021-04-26 11:01:08
Лана Текучева, при чем тут "удар"? Тут видимо предложение от которого нельзя отказаться. Типа как Алиханова в ЕР вписали (предложили "закрыть" или в ЕР. Правда потом всё равно закрыли).
НЛ очень нужный ЕР проект. Они обязаны отобрать хоть немного голосов, чтобы не смогли сформироваться 5% голосов у оппозиции. И тогда эти голоса пойдут ЕР и прихлебателям.
Лана Текучева
2021-04-26 11:11:29
Leopol'd,

Что это за партия и чей это проект было известно с самого начала. Очень активная агитация на Фейсбуке началась еще в конце прошлого года. Знаем, плавали. Насчет "отказаться", выбор всегда есть. :)
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