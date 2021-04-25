Партия «Новые люди» объединилась с Сарданой Авксентьевой перед выборами в Госдуму

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева намерена баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», — сообщает пресс-служба политической организации.

Кроме этого, в скором времени она будет назначена советником лидера партии Алексея Нечаева по вопросам развития регионов.

Чем известна Сардана Авксентьева

«За работой Сарданы на посту мэра Якутска следили многие россияне. Она одной из первых задала тренд, где чиновник напрямую общается с людьми по актуальным вопросам. Очень часто „народный мэр“ вела диалог с горожанами через свою страницу в Instagram . Ее примеру последовали многие губернаторы и мэры городов. Теперь, выходя на федеральный уровень, она завела еще и телеграм-канал . В партии „Новые люди“ особенно рады, что такой человек, как Авксентьева, стала частью команды. Это дает шанс на обновление политической системы в стране», — рассказал лидер партии Алексей Нечаев.

Легендарный мэр Якутска стала одной из популярных женщин-политиков. Сардана Владимировна одержала победу на выборах в 2018 году, опередив единоросса Александра Саввинова.

Первое решение Авксентьевой, которое поддержало практически все население Якутска, заключалось в продаже роскошных служебных автомобилей чиновников. Вырученные средства были направлены на реализацию социальных проектов и погашение задолженностей муниципальных предприятий.

Помимо этого, городской бюджет был пополнен за счет сокращения расходов на чиновников. Сардана Владимировна отменила проведение банкетов и праздничных мероприятий для служащих мэрии.

Авксентьева также приобрела большую популярность за открытый характер работы с людьми. Россияне со всех уголков страны внимательно наблюдали за деятельностью народного мэра. Далеко не все могли поверить, что у власти может находиться настолько честный и принципиальный человек.

Одной из последних инициатив Авксентьевой стала подготовка к продаже здания городской администрации и переезд в офисный центр на окраину города. По мнению «народного мэра», такой вариант лишил бы чиновников возможности запереться в собственном кабинете и сделал бы их куда более открытыми перед народом. Вместе с этим предлагалось перевести ряд служащих на удаленный формат работы.

Сардана Владимировна успела завершить не все свои инициативы, однако преемники пообещали сделать все необходимое, чтобы город Якутск процветал и развивался.

Регионам нужны деньги и полномочия

Авксентьева высоко оценивает программу «Новых людей», акцент в которой делается на развитии регионов. Далеко не все политические партии уделяют внимание развитию муниципального управления, отмечает «народный мэр».

Вместе с этим она намерена актуализировать налоговое законодательство. Регионы не должны направлять все средства в федеральный центр, чтобы иметь возможность реализовывать важные проекты на местах. Алексей Нечаев согласен с позицией своей коллеги и считает, что регионы должны иметь больше свободы для полноценного развития.

Инициативность, активность и неравнодушие к государству являются важнейшими качествами политика. Лидер партии «Новые люди» отметил, что наличие таких людей в российской политике, как Сардана Владимировна, позволит сделать государство более развитым, цивилизованным, со справедливой правовой системой.

По сообщениям издания «Коммерсант», Авксентьева планирует провести серию поездок в другие регионы, чтобы пообщаться с коллегами и дополнить свою программу.