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В Карелии партия «Новые люди» запустила спецпроект бесплатных консультаций врачей

Новости. Общество
09:15, 22 Апреля 2021
фото: © «Новые люди»
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Проект появился из системы антиковидных чатов, которые «Новые люди» запустили в разгар пандемии.

Действующая система помощи по общим медицинским вопросам готовилась к запуску несколько месяцев. В необходимости такого проекта были уверены и врачи, и лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. Но путь от антиковидных чатов до полноценной системы медицинских консультаций был длинным и тернистым. 

«Создание системы антиковидных чатов было ответом волонтеров "Новых людей" на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь», — рассказал Алексей Нечаев.

А начиналось все с организации помощи людям, которые не могли найти ответы на самые простые вопросы о COVID-19. 

«Этот проект вырос из антиковидного чата, который томское отделение партии "Новые люди" запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия», — рассказал один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Когда помощь понадобилась его семье, он тоже без сомнения воспользовался онлайн-консультацией. И это спасло жизнь ему и его близким. 

Эволюция проекта была стремительной. Через короткое время в чатах появился раздел женской консультации и раздел помощи родителям. Буквально сразу через систему волонтеры и активисты «Новых людей» начали координировать доставку продуктов пожилым людям и помощь в больницах и интернатах. Вышли на связь с авторами проекта и юристы. Сейчас без всех этих людей представить чат-портал невозможно, но они — лишь небольшая часть сегодняшней системы. Были на этом эволюционном пути и сложности.

«Многие люди сначала сомневались, что в наших чатах работают настоящие врачи. Мы просили медиков предоставить документы, чтобы участники чатов могли быть спокойны. В результате, доверие к чатам стало быстро расти. Сейчас ни у нас, ни у тех, кто хочет получить консультации, сомнений не возникает. Все знают, что в нашей системе онлайн-консультаций работают только профессионалы», — рассказывает один из волонтеров партии «Новые люди» Артем Б. 

На сегодняшний день чат-портал располагает возможностью организовать бесплатные консультации дипломированных терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров. Сотрудничают с проектом также фтизиатры, врачи общей практики, врачи-биофизики. Можно попросить о рекомендациях врача функциональной диагностики, реабилитолога, специалиста в области спортивной медицины и лечебной. Женщины могут анонимно посоветоваться с акушером-гинекологом. Педагоги, психологи и тренеры школы безопасности работают с детьми и родителями. Всего с момента начала работы консультациями чат-портала воспользовались более 3 тысяч человек из разных уголков России. 

Зайти в чат с консультациями можно по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-04-22 09:56:44
Отбатрачат финансирование перед выборами, заберут полпроцента у реальной оппозиции, а там и сдуются. На заработанное прикупят соточку на рублевке, ну или домик на средиземноморье.
udo
2021-04-22 09:44:55
Безденежные? Это не врачи. Не позорьте их честь. :)
наташка
2021-04-22 09:41:56
Новые бездельники
Вася
2021-04-22 09:18:19
Пускай лучше улицы подметают,ихтиологов разных и так много.
Гость
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