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Партия «Новые люди» знает, как школьников сделать миллионерами

Новости. Политика
09:40, 25 Мая 2021
фото: © «Новые люди»

Партия «Новые люди» предлагает учить предпринимательству со школьной скамьи.

Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

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Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей — чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, — это независимость, высокий доход, самореализация.

Среди причин, которые препятствуют россиянам заниматься бизнесом, лидируют три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса и административные барьеры.

Любопытно, что абсолютное большинство опрошенных — 82% полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. И это существенный недостаток существующей системы, ведь по мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, сравнимым с базовой грамотностью и умением считать.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик - государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — отметил Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, сообщил Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

Карелия в прошлом году вошла в пятерку регионов России, в которых власти оказывают наибольшую поддержку малому и среднему бизнесу. В прошлом, 2020-м году, было в два с половиной раза, до 50 миллионов, увеличено финансирование статей расхода в муниципальных бюджетах, связанных с развитием предпринимательства — в большинстве эти деньги должны были пойти на гранты начинающим бизнесменам. Тем не менее, взрыва предпринимательской активности в регионе не произошло.

«На развитие бизнеса серьезно влияет нынешний уровень тарифов и налоговых сборов в регионе. Многие предприниматели регистрируют предприятия в соседней Ленобласти, где платежи ниже. К тому же на севере Карелии — в той же Костомукше — существуют большие проблемы с энергетическими мощностями. Новый завод не построишь, на него просто электричества не хватит»,  — констатирует сторонник партии «Новые люди», предприниматель Владимир Кванин.

Для начинающих бизнесменов серьезным препятствием становится и нехватка собственных средств, а брать кредиты в банках молодые предприниматели, здраво оценивая риски, опасаются. Выходом из ситуации, по мнению Владимира Кванина, могло бы стать «проектное финансирование», когда государство не просто выделяло бы гранты на те или иные «стартапы», а как участник проекта, принимало бы на себя и часть рисков.

В Карелии достаточно много молодых людей, которые готовы пробовать себя в бизнесе, и преодоление существующих бюрократических препонов дало бы новой толчок к развитию экономики региона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-05-25 12:36:07
Предполагаю, ни один проект в РФ не будет реализован, если в оном невозможно украсть значительную часть финансирования. По сему значение слова "бизнесмен" имеет в нашей стране отрицательную коннотацию. Предполагаю, если в стране начинает действовать запрет на просвещение, оное заменяют на примитивную пропаганду наживы.
Leopol'd
2021-05-25 12:25:47
Достаточно включить печатный станок. И опять вся страна миллионеров! ЕР знает про это всё!
Изя
2021-05-25 10:54:21
бездельники :)
Вася
2021-05-25 09:54:48
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кир
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