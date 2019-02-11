Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
11:43, 11 Февраля 2019
фото: vk.com/er_karelia

"Партия стала иметь меньшую поддержку" – в Петрозаводске прошла конференция "Единой России"

Загрузка...

В Петрозаводске прошла XXXI-я конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

Секретарь регионального отделения партии Элиссан Шандалович проинформировал аудиторию, что в декабре были внесены изменения в Устав партии "Единая Россия", и теперь требуется "пройти процедуру переизбрания". В этот момент он попросил вывести на большой экран повестку работы конференции, где значились два взаимосвязанных вопроса. Досрочное сложение полномочий секретаря парторганизации. Избрание секретаря.

Сразу стало понятно, что "избрание" станет формальным переизбранием Шандаловича. Первоначально допущенная им оговорка указывала на абсолютную предсказуемость решения. Это не было выражением вотума доверия первому лицу партии в регионе. Конференция в принципе собралась, чтобы лишь оформить договорённость, ранее зафиксированную в Москве.

Единственным, кто высказал критические замечания по поводу работы партии и стуации в стране, стал Николай Макаров, член президиума регионального политсовета.

- Я понимаю, что партия стала иметь меньшую поддержку. И это связано с действиями (федерального) правительства… Мы-то с вами знаем, что майский указ президента на 60% не выполнен… Нужен экономический рост в 5%, как на мировом уровне, а приняли в Госдуме (при утверждении бюджета) в 1,5-1,8%, то есть послали президента фактически… Через полтора-два года будет ещё больший спад… С 1 июля 2019 года многие небольшие строительные компании будут банкротиться. По новому закону о долевом строительстве всё сделано в пользу банковских структур. Финансовые структуры выиграют, а проиграют строители… Поэтому обращаюсь к парламентариям, мы все понимаем, что в стране не всё хорошо.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-02-11 12:20:46
Если уже Макаров открытым текстом признает несостоятельность экономической политики и курса ЕР, то видать совсем всё плохо в экономике...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
08.02.2019, 14:38
Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима

Аналитика

Сегодня 11:36
Капитал
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
Российским парламентариям захотелось регламентировать сбор дикоросов.
"Мы все понимаем, что в стране не всё хорошо"
Сегодня 11:20
"Если закроется школа, село вымрет" 8
08.02.2019 14:56
Бедность толкает жителей Карелии на преступления 4
08.02.2019 13:04
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 5
06.02.2019 12:42
Вся аналитика

Чтиво

08.02.2019 14:08
Без политики
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина 1
31.01.2019 17:12
архив чтиво

Медиа

"Лыжня России"-2019
10.02.2019 11:10
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»