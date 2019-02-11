"Партия стала иметь меньшую поддержку" – в Петрозаводске прошла конференция "Единой России"

В Петрозаводске прошла XXXI-я конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

Секретарь регионального отделения партии Элиссан Шандалович проинформировал аудиторию, что в декабре были внесены изменения в Устав партии "Единая Россия", и теперь требуется "пройти процедуру переизбрания". В этот момент он попросил вывести на большой экран повестку работы конференции, где значились два взаимосвязанных вопроса. Досрочное сложение полномочий секретаря парторганизации. Избрание секретаря.

Сразу стало понятно, что "избрание" станет формальным переизбранием Шандаловича. Первоначально допущенная им оговорка указывала на абсолютную предсказуемость решения. Это не было выражением вотума доверия первому лицу партии в регионе. Конференция в принципе собралась, чтобы лишь оформить договорённость, ранее зафиксированную в Москве.

Единственным, кто высказал критические замечания по поводу работы партии и стуации в стране, стал Николай Макаров, член президиума регионального политсовета.

- Я понимаю, что партия стала иметь меньшую поддержку. И это связано с действиями (федерального) правительства… Мы-то с вами знаем, что майский указ президента на 60% не выполнен… Нужен экономический рост в 5%, как на мировом уровне, а приняли в Госдуме (при утверждении бюджета) в 1,5-1,8%, то есть послали президента фактически… Через полтора-два года будет ещё больший спад… С 1 июля 2019 года многие небольшие строительные компании будут банкротиться. По новому закону о долевом строительстве всё сделано в пользу банковских структур. Финансовые структуры выиграют, а проиграют строители… Поэтому обращаюсь к парламентариям, мы все понимаем, что в стране не всё хорошо.

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