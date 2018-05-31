18:40, 31 Мая 2018
Паспортная служба Петрозаводска больше не будет принимать посетителей по пятницам
По теме
Загрузка...
Почему Петрозаводская паспортная служба изменила график работы, объяснили в администрации города.
С 28 мая пятница станет неприемным днем в Паспортной службе Петрозаводска.
Отныне посетителей ждут с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница - неприёмный день. Новшества связаны с изменениями в федеральном законодательстве.
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
25.05.2018, 11:42
28.05.2018, 15:25
29.05.2018, 19:53
Аналитика
30.05.2018 10:49
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
29.05.2018 12:28
28.05.2018 14:25
25.05.2018 13:31
Чтиво
29.05.2018 14:00
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
28.05.2018 10:27
21.05.2018 12:37
21.05.2018 11:18
Медиа
Сегодня 09:59
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии