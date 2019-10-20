Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

На перекрестке в районе Ключевая произошло ДТП, в котором 41-летняя пассажирка иномарки получила травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 19 октября, в 22.11 на пересечении ул. Ключевая- ул.Корабелов 24-летний водитель, управляя автомашиной Daewoo Gentra, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Golf, двигавшейся по главной дороге.

В результате ДТП телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру."